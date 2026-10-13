Mauro Junior steekt de hand in eigen boezem na de 1-0 nederlaag van PSV tegen RB Leipzig. De aanvoerder van de Eindhovenaren voelt zich verantwoordelijk voor de beslissende tegentreffer van Brajan Gruda, die na een hoekschop van buiten het strafschopgebied raak schoot. Ook is na afloop kritisch op zijn eigen optreden.

PSV liep dinsdagavond in Duitsland tegen de eerste nederlaag van het Champions League-seizoen aan. De ploeg van Peter Bosz staat daardoor na twee speelronden op slechts één punt. Vooral de manier waarop de tegentreffer tot stand kwam, zit Mauro Junior dwars.

Mauro Junior neemt verantwoordelijkheid voor tegendoelpunt

Artikel gaat verder onder video

"Het was mijn taak om bij corners rond de zestien meter te verdedigen. Dat heb ik op dat moment niet goed gedaan", erkent de Braziliaan voor de camera van Ziggo Sport. Daarmee neemt de captain de verantwoordelijkheid voor het doelpunt van Gruda, die met een afstandsschot het verschil maakte.

Volgens Mauro Junior had PSV de nederlaag kunnen voorkomen. De Eindhovenaren kregen meerdere mogelijkheden om zelf toe te slaan, maar lieten die onbenut. Zo miste Ivan Perisic een strafschop en kreeg Mijnans na rust een uitgelezen kans.

"We hadden meer verdiend. We hebben de kansen daarop gehad. Natuurlijk heeft ook onze keeper Matej het heel goed gedaan", aldus de aanvoerder. "Uiteindelijk kregen we ongelukkig een goal tegen uit een stilstaande situatie."

Toch wil Mauro Junior niet uitsluitend naar de teleurstellende uitslag kijken. Hij zag ook voldoende aanknopingspunten in het spel van PSV. "We moeten het hoofd omhoog houden. We hebben een stabiele wedstrijd gespeeld. Een groot deel van de eerste helft hebben we de wedstrijd gecontroleerd. We hebben laten zien dat we goed kunnen spelen op dit niveau."

Ook Sven Mijnans kritisch na gemiste kans tegen Leipzig

Niet alleen Mauro Junior zoekt de schuld bij zichzelf. Ook Mijnans, die zijn basisdebuut in de Champions League maakte als gelegenheidsspits, baalt van een gemiste mogelijkheid in de tweede helft. De aanvaller kreeg de bal teruggelegd door Ruben van Bommel, maar slaagde er niet in om af te ronden.

"Ik wist dat Ruben de bal ging terugleggen. Ik zie te veel mensen in de goal staan. Ik wilde hem te hard en te gretig het doel in duwen. Maar zo’n bal moet natuurlijk tussen de palen zijn", erkent Mijnans.

De middenvelder, die tegen Leipzig in de punt van de aanval speelde, deelt het gevoel van zijn aanvoerder dat PSV meer had kunnen overhouden aan de wedstrijd. "Dat maakt het extra zuur. In de Champions League krijg je weinig kansen. Die moet je verzilveren. In de tweede helft was het wat meer gelijkwaardig. We begonnen goed in de eerste 30, 35 minuten. In de tweede helft kwamen we te veel in het lage blok en dan vliegt er toch weer een afstandsschot in."