Club Brugge zorgt voor sensatie tegen Inter: Tresoldi schittert met hattrick

Club Brugge heeft dinsdagavond voor een sensationele stunt gezorgd in de Champions League. De ploeg van trainer Ivan Leko won in San Siro met 3-4 van Internazionale, dankzij een hoofdrol voor Nicolò Tresoldi. De spits maakte een hattrick, waarna invaller Romeo Vermant de overwinning veiligstelde. Inter kwam driemaal tot scoren, maar kon een pijnlijke thuisnederlaag niet voorkomen.

Inter begon als grote favoriet aan het duel en zette Club Brugge vanaf de eerste minuten onder druk. Marcus Thuram schoot al vroeg voorlangs en Lautaro Martínez testte doelman Yann Sommer. De bezoekers hadden moeite om onder de Italiaanse druk uit te voetballen, maar groeiden halverwege de eerste helft in de wedstrijd.

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Na 21 minuten kreeg Hans Vanaken een goede mogelijkheid, maar zijn inzet werd geblokt door Yann Bisseck. Vijf minuten later was Tresoldi dicht bij de openingstreffer. De spits zag zijn harde schot na een hoekschop op de lat uiteenspatten.

Even later was het alsnog raak. Carlos Forbs brak op snelheid door en werd binnen het strafschopgebied neergehaald door Hakan Çalhanoglu. Tresoldi ging achter de bal staan en schoot de strafschop overtuigend in de rechterhoek: 0-1.

Inter reageerde fel. Çalhanoglu raakte met een afstandsschot de lat en Lautaro Martínez zag een kopdoelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. In de 44ste minuut viel de gelijkmaker alsnog. De Argentijn draaide knap weg bij Brandon Mechele en schoot de bal voorbij Sommer: 1-1.

Tresoldi profiteert van enorme blunder Inter-doelman

Na rust voerde Inter de druk verder op. Sommer hield zijn ploeg op de been met een geweldige voetreflex op een inzet van Lautaro Martínez, die na slordig balverlies van Hugo Vetlesen vrij voor de doelman was verschenen.

In de 63ste minuut sloeg Club Brugge opnieuw toe. Forbs stuurde de bal diep, waarna Inter-doelman Josep Martínez zich volledig verkeek op de situatie. De keeper werd eenvoudig omspeeld en Tresoldi kon de bal in een leeg doel schuiven: 1-2.

Club rook vervolgens bloed. Jan Virgili raakte de paal en ook Lewis Potts kreeg een uitgelezen kans, maar Martínez voorkwam met een knappe redding een derde Brugse treffer.

Die viel in de 74ste minuut alsnog. Forbs stuitte op Martínez, waarna Tresoldi in de rebound toesloeg en zijn hattrick completeerde: 1-3. De spits, die eerder ook tegen Aston Villa scoorde, werd daarmee voorlopig topscorer van de Champions League.

Lautaro Martínez brengt spanning terug, Vermant slaat toe

Inter gaf zich niet gewonnen en kwam in de 81ste minuut terug tot 2-3. Lautaro Martínez profiteerde van een rebound en tikte van dichtbij binnen.

De Italianen zetten vervolgens alles op alles, maar in de 87ste minuut sloeg Club Brugge opnieuw toe. Invaller Romeo Vermant ontsnapte aan de Inter-verdediging, kwam alleen voor Martínez en werkte koelbloedig af: 2-4.

Daarmee was de wedstrijd echter nog niet beslist. In de derde minuut van de blessuretijd stuurde voormalig Club Brugge-speler Aleksandar Stankovic de ingevallen Ange-Yoan Bonny diep. De spits kapte zich vrij en schoot de 3-4 in de verre hoek. Inter mocht weer hopen, maar twee minuten later kreeg Vermant juist een enorme kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Zijn harde schot richting de rechterhoek werd met een uiterste krachtsinspanning gekeerd door Martínez. Zodoende bleef het bij 3-4.