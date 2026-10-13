Cesc Fàbregas heeft Feyenoord uitvoerig bestudeerd en komt met veelzeggende conclusie

Cesc Fàbregas is onder de indruk van Feyenoord. De 39-jarige trainer van Como heeft de Rotterdammers uitgebreid bestudeerd in aanloop naar het Champions League-duel van woensdagavond in De Kuip en steekt zijn waardering voor de ploeg niet onder stoelen of banken. Fàbregas geniet van de aanvallende speelstijl van Feyenoord en verwacht dan ook een bijzonder lastige wedstrijd voor zijn ploeg.

Tijdens de persconferentie van dinsdag blikt Fàbregas vooruit op de ontmoeting met Feyenoord. De voormalige middenvelder van onder meer FC Barcelona en Chelsea, die sinds 2024 aan het roer staat bij Como, heeft duidelijk zijn huiswerk gedaan. De huidige nummer zeven van de Serie A weet volgens zijn trainer precies wat hem woensdagavond te wachten staat.

Fàbregas vol lof over speelstijl Feyenoord

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"Ik kijk er enorm naar uit. We hebben veel wedstrijden van ze gezien", zegt Fàbregas. "Ze zijn uitstekend in vorm. Feyenoord is zeer dominant in de competitie en heeft een duidelijke manier van spelen. Ik houd van veel van hun spelers en wat ze doen. Ze hebben veel kwaliteit, proberen vooruit te spelen en aanvallend te zijn. Ik houd van dat soort teams, ik geniet van Feyenoord. Het wordt een zeer grote uitdaging voor ons."

Jayden Addai ontbreekt bij Como tegen Feyenoord

Een speler die woensdagavond niet in actie komt, is Jayden Addai. De 21-jarige aanvaller, die afgelopen jaar de overstap maakte van AZ naar Como, is herstellende van een zware achillespeesblessure. Afgelopen weekend maakte hij zijn eerste speelminuten sinds februari, maar voor de Champions League is hij niet ingeschreven.

Fàbregas is desondanks bijzonder positief over de Nederlandse aanvaller, die volgens hem veel potentie heeft. "Jayden is een veelbelovende speler, met veel kwaliteit en een goede mentaliteit. Hij was goed in vorm vorig jaar en kreeg toen een flinke tegenslag. Een zware blessure, zeer ongelukkig opgelopen op de training. Zoveel lijden voor een jonge speler, is erg moeilijk."

"Maar aan de andere kant, is het goed om moeilijke uitdagingen en momenten in het leven tegen te komen en te overwinnen. Hij is altijd positief gebleven. En we zijn zo blij dat hij terug is... Hopelijk vindt hij zijn ritme terug en kan hij ons helpen", concludeert de Spanjaard.