Viking FK stunt tegen Bayern München na bizarre actie van Olise

Bayern München heeft dinsdagavond punten laten liggen in de Champions League. De ploeg van trainer Vincent Kompany knokte zich in de Champions League tegen Viking Stavanger terug van een 2-0-achterstand en leek dankzij twee doelpunten van Harry Kane en een treffer van Luis Díaz alsnog te winnen. Een bizarre actie van Michael Olise gooide echter roet in het eten. De Fransman kreeg rood, waarna de Noorse thuisploeg in de slotfase alsnog langszij kwam: 3-3.

Bayern begon zonder Manuel Neuer, die vanwege voetklachten op de bank zat. Zijn vervanger Jonas Urbig moest al na 72 seconden vissen. Zlatko Tripic bracht een hoekschop voor het doel, waar Gianni Stensness zich tussen de Bayern-verdedigers vrijmaakte en raak kopte: 1-0.

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De Duitse kampioen nam vervolgens het initiatief over, maar beet zich stuk op de compacte Noorse defensie. Konrad Laimer zag een inzet geblokt worden, terwijl Olise en Luis Díaz op doelman Arild Østbø stuitten. Ook Kane kreeg een uitstekende kopkans, maar mikte recht op de keeper.

In de 38ste minuut kreeg Bayern opnieuw een dreun. Viking schakelde razendsnel om na balverovering bij het eigen strafschopgebied. Erik Botheim stuurde Peter Christiansen diep, waarna de aanvaller Nathaniel Brown achter zich liet en de bal langs Urbig schoot: 2-0.

Harry Kane helpt Bayern München aan spectaculaire comeback

Kompany greep tijdens de rust in met drie wissels en zag zijn ploeg direct na de hervatting de druk opvoeren. In de 51ste minuut ging Laimer naar de grond na contact met Kristoffer Haugen. Scheidsrechter Georgi Kabakov liet aanvankelijk doorspelen, maar wees na ingrijpen van de VAR alsnog naar de stip.

Kane benutte de strafschop feilloos en bracht Bayern terug in de wedstrijd. Zes minuten later voorkwam Østbø met een knappe redding nog een doelpunt van de Engelsman, maar in de zestigste minuut was hij kansloos. Kane kopte een voorzet van Joshua Kimmich binnen en maakte daarmee de 2-2.

Voor Kane betekende het alweer zijn negende opeenvolgende Champions League-wedstrijd met een doelpunt. Alleen Cristiano Ronaldo zette met elf wedstrijden een langere reeks neer.

Bayern rook bloed en drukte door. Nadat een treffer van Díaz wegens buitenspel was afgekeurd, sloeg de Colombiaan in de 71ste minuut alsnog toe. Kane bediende Laimer met een schitterende pass, waarna de Oostenrijker de bal voor het doel bracht. Díaz hoefde alleen nog maar binnen te tikken: 2-3.

Olise krijgt rood na bizarre actie, Viking slaat alsnog toe

Drie minuten later veranderde de wedstrijd volledig. Olise kreeg eerst geel voor het vasthouden van een tegenstander, maar verloor vervolgens zijn zelfbeheersing. De Franse aanvaller gooide de bal in het gezicht van Viking-aanvoerder Tripic en kreeg onmiddellijk zijn tweede gele kaart.

Met tien man moest Bayern de voorsprong verdedigen. Urbig voorkwam met een knappe redding op een kopbal van Falchener nog de gelijkmaker, maar in de negentigste minuut ging het alsnog mis.

Kimmich verloor de bal op eigen helft aan Tripic, die vervolgens een voorzet richting de tweede paal gaf. Invaller Herman Haugen won het luchtduel van Alphonso Davies en kopte de 3-3 binnen. De VAR controleerde het doelpunt, maar keurde het uiteindelijk goed.

In de blessuretijd voorkwam Urbig nog een vierde Noorse treffer van Christiansen, terwijl Hiroki Ito en Tom Bischof aan de overkant tevergeefs op zoek gingen naar de winnende treffer. Bayern bleef daardoor voor de tweede wedstrijd op rij steken op een gelijkspel, na de eerdere 2-2 tegen Augsburg.