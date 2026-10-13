Peter Bosz vertelt eerlijk wat hij van strafschop vindt bij RB Leipzig - PSV

Peter Bosz vindt dat PSV dinsdagavond onnodig heeft verloren van RB Leipzig (1-0). De Eindhovenaren verzuimden zichzelf te belonen, concludeert de trainer na afloop. Vooral de gemiste strafschop van Ivan Perisic bleek achteraf kostbaar. Toch overheerst bij Bosz het gevoel dat zijn elftal in Duitsland meer had verdiend.

"Teleurstelling", antwoordt Bosz bij Ziggo Sport op de vraag welk gevoel na afloop overheerst. "Ik denk dat we over negentig minuten gezien een goede wedstrijd hebben gespeeld, waarin de grootste fases voor ons waren. Natuurlijk waren er ook momenten waarop we het moeilijk hadden en grote kansen weggaven. Dat moet je ook zeggen. Maar die kansen hebben we zelf ook gehad, met als grootste mogelijkheid natuurlijk de penalty."

Bosz reageert op gemiste strafschop Perisic

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PSV kreeg een uitgelezen mogelijkheid om te scoren vanaf elf meter, maar Perisic slaagde er niet in de strafschop te benutten. Bosz plaatst vraagtekens bij de handsbal van Ridle Baku waarvoor de penalty werd toegekend.

"Ik heb dit een keer meegemaakt toen ik trainer was van Bayer Leverkusen. Toen gebeurde het bij een speler van mij. Die draaide weg en kreeg de bal tijdens het wegdraaien op zijn bovenarm, terwijl hij helemaal niet zag wat er gebeurde. Dit is natuurlijk totaal niet expres. Maar goed, je krijgt die penalty en dan moet je hem wel binnenschieten."

Over het veldspel van zijn ploeg is Bosz een stuk positiever. "Ik vond dat we het grootste gedeelte van de wedstrijd goed hebben gespeeld. Voetballend waren we echt de bovenliggende partij, omdat we goed onder hun druk uit konden voetballen. Vooral de eerste 30, 35 minuten waren erg goed van onze kant."

Daarna zag de oefenmeester het initiatief tijdelijk verschuiven. "Tot vlak voor rust hadden we het moeilijk en ook de eerste minuten na rust waren lastig. Maar daarna pakten we het weer op en vond ik dat wij opnieuw de wedstrijd bepaalden."

Bosz deelt compliment uit aan Kovár

Dat PSV ondanks het overwicht met lege handen achterblijft, heeft volgens Bosz alles te maken met het benutten van de mogelijkheden. "Beide ploegen gaven ruimte weg. Wij deden dat, maar zij ook. We kwamen er een aantal keer goed doorheen, maar het belangrijkste in het voetbal is dat je die bal ook binnenschiet."

Toch is het niet zozeer de kansenregen die Bosz dwarszit. "Wat het meeste steekt, is dat je verliest. Ik vond dat niet nodig."

De trainer heeft tot slot mooie woorden over voor doelman Matěj Kovář, die met verschillende reddingen een grotere nederlaag voorkwam. "Hij is een goede keeper en ik ben blij dat hij dat nu ook laat zien. Het is alleen zuur voor hem dat het niet minimaal een punt oplevert."

Ondanks de teleurstelling haalt Bosz vertrouwen uit het optreden van zijn elftal. "We hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. Ook in een moeilijke uitwedstrijd tegen een goede club kunnen we de bovenliggende partij zijn. Dat geeft aan dat we gewoon een goede ploeg hebben."