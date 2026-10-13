FC Barcelona dendert door in Champions League: Lamine Yamal steelt de show

FC Barcelona heeft dinsdagavond zijn indrukwekkende zegereeks voortgezet in de Champions League. De ploeg van trainer Hansi Flick kwam op bezoek bij Galatasaray op achterstand, maar draaide de wedstrijd dankzij een sterke tweede helft volledig om: 1-4. vertolkte met twee assists een hoofdrol, terwijl João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon en Karim Adeyemi de doelpunten voor hun rekening namen. Voor Barcelona betekende het alweer de tiende overwinning op rij.

Barcelona begon met Dani Olmo als valse spits en nam vanaf de aftrap het initiatief in het kolkende Ali Sami Yen. De Catalanen hadden veelvuldig balbezit en creëerden verschillende mogelijkheden. Gordon stuitte na een kwartier op doelman Uğurcan Çakir, terwijl Cancelo even later met een krachtig afstandsschot eveneens de Turkse sluitpost op zijn weg vond.

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Toch was het Galatasaray dat in de 28ste minuut verrassend de leiding nam. Rafael Leão passeerde Eric García op snelheid en legde de bal terug op Aleksandr Batrakov. Diens schot werd onderweg aangeraakt door Cancelo, waardoor doelman Joan García kansloos was: 1-0.

Barcelona ontsnapte enkele minuten later aan een tweede tegentreffer. Na een hoekschop belandde de bal opnieuw in het doel, maar de VAR constateerde buitenspel van Baris Alper Yilmaz en keurde de treffer af.

Die beslissing bleek kostbaar voor de thuisploeg. In de 43ste minuut profiteerde Barcelona van slordig verdedigen. Olmo en Fermín zetten druk, waarna Cancelo aan de linkerkant vrij voor het doel verscheen. De Portugees schoot met rechts de gelijkmaker binnen: 1-1. Nog voor rust voorkwam Çakir met knappe reddingen op Gordon en Olmo dat Barcelona de leiding nam.

Lamine Yamal leidt spectaculaire comeback Barcelona

Na rust schakelde Barcelona een versnelling hoger. Gordon miste kort na de hervatting nog een enorme kans, maar in de vijftigste minuut was het alsnog raak. Yamal bracht de bal met een afgemeten voorzet voor het doel, waar Fermín opdook en de 1-2 binnenkopte.

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Drie minuten later was Yamal opnieuw de aangever. De negentienjarige buitenspeler dribbelde zich langs de achterlijn vrij en bediende Gordon, die vanuit een lastige hoek tussen de doelman en de paal raak schoot: 1-3.

Galatasaray had nauwelijks antwoord op het aanvallende geweld van de bezoekers. Flick bracht na een uur Gabriel Jesus en Adeyemi binnen de lijnen, waarna laatstgenoemde vrijwel direct zijn waarde bewees.

In de 65ste minuut zette Barcelona een snelle tegenaanval op. Yamal stuurde Adeyemi weg en hoewel Gabriel Jesus de pass nog licht hinderde, bleef de Duitser koel. Met een laag, diagonaal schot bepaalde hij de stand op 1-4.

Barcelona blijft kansen creëren in slotfase

Ook na de vierde treffer bleef Barcelona gevaarlijk. Yamal kreeg zelf een mogelijkheid om te scoren, maar schoot over. Aan de andere kant moest Joan García attent optreden toen Victor Osimhen dreigde door te breken.

In de slotfase kreeg Gabriel Jesus nog een goede kans na voorbereidend werk van Yamal, maar Çakir redde. Even later werd een inzet van Adeyemi van de lijn gehaald en schoot Rodri de rebound niet overtuigend in. Daarmee bleef het bij 1-4 en boekte Barcelona zijn tweede Champions League-overwinning van het seizoen, na de eerdere 5-1 tegen Feyenoord.