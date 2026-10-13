Pol van Boekel flink onder vuur na Atlético Madrid - Manchester United

Manchester United heeft dinsdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Champions League. De ploeg van Michael Carrick ging met 2-0 onderuit bij Atlético Madrid, waar de Nederlandse VAR Pol van Boekel tweemaal een hoofdrol opeiste. Eerst werd een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd, waarna verdediger Leny Yoro in de tweede helft na een omstreden ingreep van de videoscheidsrechter met rood van het veld moest.

Carrick had zijn elftal op vijf plaatsen gewijzigd na het gelijkspel tegen Tottenham Hotspur. Onder anderen Marcus Rashford en Carlos Baleba, die zijn eerste basisplaats kreeg, verschenen aan de aftrap. Matthijs de Ligt zat voor het eerst sinds zijn rugblessure van afgelopen november weer bij de wedstrijdselectie. De Nederlander bleef negentig minuten op de bank.

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De bezoekers kenden een dramatische start. Al na 47 seconden opende Pablo Barrios de score, nadat Álex Baena achter de defensie was opgedoken en de bal had teruggelegd. Het schot van Barrios werd aangeraakt door Ayden Heaven, waarna doelman Senne Lammens de bal niet meer kon tegenhouden: 1-0.

United herstelde zich vervolgens en kreeg voldoende mogelijkheden om langszij te komen. Bryan Mbeumo zag een inzet via Marcos Llorente naast verdwijnen en stuitte later op Jan Oblak. Ook Rashford liet een grote kans liggen door de bal bij een volley volledig te missen. Carlos Baleba kopte vervolgens recht op Oblak af. Aan de andere kant raakte Álex Grimaldo met een vrije trap de buitenkant van de paal.

Pol van Boekel grijpt tweemaal in bij Atlético Madrid – Manchester United

Kort voor rust leek Atlético de voorsprong te verdubbelen. Johnny Cardoso schoot raak, maar de bezoekers protesteerden vanwege hands van Llorente in de aanloop naar het doelpunt. VAR Pol van Boekel greep in, waarna de scheidsrechter de beelden bekeek en de treffer afkeurde. Dennis Higler fungeerde als assistent-VAR.

Na rust bleef United gevaarlijk, maar opnieuw ontbrak de scherpte. Bruno Fernandes zag een poging naast verdwijnen en raakte later met een fraaie krul de bovenkant van de lat. Atlético was tussendoor dicht bij de 2-0 gekomen toen Julián Álvarez na een voorzet van Barrios de paal trof.

In de 74e minuut volgde het meest besproken moment van de avond. Yoro kwam in duel met Jonathan David, die richting het doel wilde doorbreken. De Franse verdediger gebruikte zijn arm in het duel, waarna David naar de grond ging. Hoewel niet duidelijk was of de aanvaller daadwerkelijk vrij baan richting het doel had, adviseerde Van Boekel de scheidsrechter om de beelden te bekijken. Dat resulteerde in een controversiële rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Journalist Laurie Whitwell van The Athletic reageerde kritisch op X: "VAR Pol van Boekel grijpt opnieuw in. Het is wel heel zwaar bestraft om het duel van Yoro met David om de bal een rode kaart waard te vinden. United moet nu doen wat Tottenham deed."

Met tien man moest United op jacht naar de gelijkmaker, maar in de 79e minuut viel juist de beslissing. Lammens keerde aanvankelijk een schot van David, waarna Ademola Lookman de rebound in het lege doel werkte: 2-0. Carrick reageerde door Fernandes en Heaven naar de kant te halen voor Matheus Cunha en Harry Maguire, maar kon daarmee de nederlaag niet meer voorkomen.