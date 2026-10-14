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Forse kritiek op 'belachelijke' actie bij RB Leipzig - PSV

14 oktober 2026, 08:13
Ivan Perisic meldt zich voor de strafschop
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Nordin Amrabat vindt dat PSV dinsdagavond tegen RB Leipzig (1-0-nederlaag) bijna in het zadel werd geholpen door de verkregen penalty. In zijn analyse voor Ziggo Sport noemt hij de regel ‘belachelijk’.

PSV wist dinsdagavond ook de tweede Champions League-wedstrijd niet te winnen, al had het dat min of meer aan zichzelf te wijten. Na achttien minuten kregen de Eindhovenaren dé gelegenheid vanaf de stip, maar Ivan Perisic vond de voeten van Maarten VandeVoordt. De manier waarop die strafschop tot stand kwam, zorgt voor controverse in de Ziggo Sport-studio.

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Na een voorzet vanaf de rechterkant gingen Ruben van Bommel en Ridle Baku het luchtduel met elkaar aan. Van Bommel deelde een klein zetje uit, waarna Ridle de bal vervolgens op de arm zag landen. Uiteindelijk kreeg PSV een strafschop, nadat de videoscheidsrechter arbiter Nicholas Walsh naar het scherm had geroepen.

“Natuurlijk was dit voor PSV goed, maar dit was een belachelijke penalty”, vertelt de ervaren speler van FC Utrecht. Hij herhaalt: “Een belachelijke regel. Hij heeft niet eens door wat er gebeurt. De bal landt op zijn elleboog en PSV krijgt hem…”, verzucht hij.

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Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
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