Duitse media eensgezind over PSV na nederlaag tegen Leipzig: vijf spelers uitgelicht

De Duitse media hebben met volle teugen genoten van de Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en PSV (1-0), maar vinden dat de Duitse ploeg uiteindelijk de verdiende winnaar was. Toch krijgt de ploeg van Peter Bosz complimenten, met in het bijzonder vier spelers.

PSV verloor zijn tweede duel in de competitiefase, al had er meer ingezeten voor de Eindhovenaren. Na achttien minuten kreeg de Eredivisie-kampioen namelijk dé kans om op 0-1 te komen uit een strafschop, maar Ivan Perisic faalde. Na veel kansen over en weer sloeg Leipzig uiteindelijk via Brajan Gruda toe. Het werd 1-0.

Leipziger Volkszeitung

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“Wat een fantastische voetbalwedstrijd! Met talloze geweldige kansen voor zowel RB Leipzig als PSV”, schrijft Leipziger Volkszeitung lyrisch. Doelmannen Maarten Vandevoordt en Matej Kovar kunnen op complimenten rekenen. “Met twee reuzen in het doel. En ​​uiteindelijk kwam RB Leipzig als verdiende winnaar uit de bus.”

Ook een viertal andere PSV’ers wordt eruit gepikt: “Bosz beschikt in Eindhoven over een schat aan talent (Ruben van Bommel), mentaliteit (Lutsharel Geertruida) en ervaren klasse (Ivan Perisic en Filip Kostic)”, aldus het medium.

BILD

Ook BILD richt zich op de keepers: “De wedstrijd was vermakelijk, maar aan beide kanten werden veel tijd kansen gemist. Dat was te danken aan uitstekend keeperswerk van Maarten Vandevoordt en Matej Kovar. Vandevoordt stopte een penalty van Ivan Perisic. Het is de achtste penalty die hij in zijn carrière keert”, aldus het grote sportmedium.

Doelpuntenmaker Gruda wordt door BILD gepromoveerd tot ‘Wonderkind van Jürgen Klopp’. “Brajan Gruda brengt Leipzich extase. Eindhoven slaagt er niet in een hoekschop beslissend weg te werken, Gruda plukt de bal uit de lucht en schiet hem van 18 meter binnen, 1-0”, schrijft het.

Sky Deutschland

Ook Sky Deutschland schrijft over de wedstrijd tussen Leipzig en PSV. Het ziet dat de Duitsers een ‘valse start’ hebben afgewend. “De door het midden in geschoten penalty kon worden gekeerd. Daarna had PSV het betere van het spel, maar Leipzig werkte zich beetje bij beetje weer terug in de wedstrijd”, leest het.