Groep gewapende Ajax-fans gearresteerd in Split: Kroatisch medium toont beelden

Achttien supporters van Ajax zijn dinsdag in Split gearresteerd in aanloop naar het Conference League-duel met Hajduk Split, zo meldt het Kroatische medium Dalmatinski. Een grote politiemacht greep in toen de meegereisde fans op een terras aan de Riva-boulevard zaten. De groep werd vervolgens in politiebusjes afgevoerd.
Volgens Dalmatinski, dat beelden van de arrestaties deelt, kwam de lokale politie in actie na een tip over wapenbezit. Dat vermoeden bleek bij een controle op het terras te kloppen: de agenten vonden niet alleen wapens bij de supporters, maar zagen ook stukken steen op de tafels liggen.
Met de preventieve ingreep wilden de autoriteiten naar verluidt voorkomen dat het tot een confrontatie met lokale supportersgroepen zou komen.
Ajax waarschuwde eind september al voor de veiligheidsrisico's rondom de Europese trip naar Kroatië. De Amsterdammers gaven de achterban destijds duidelijke adviezen mee: draag geen clubkleding, loop niet in herkenbare groepen door de stad en wees voorzichtig in de wijk Varoš. Dinsdag kwam daar nog een waarschuwing bij om lokale taxichauffeurs te mijden, vanwege hun mogelijke banden met de harde kern van Hajduk Split.
Het hoofdtoernooi van de Conference League begint voor Ajax donderdag om 18.45 uur tegen Hajduk Split in Stadion Poljud. Door de vijfde plaats in de Eredivisie van vorig seizoen maken de Amsterdammers voor het eerst hun opwachting in dit Europese toernooi. De ploeg wordt in Kroatië gesteund door een volledig uitverkocht uitvak van 1.675 supporters. Samen met de lokale autoriteiten kijkt de club naar een fanzone of een officieel verzamelpunt voor het vervoer naar het stadion.
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Als je met wapens en stenen op een terras zit, ben je niet bepaald op zoek naar een gezellig avondje voetbal. Dan is ingrijpen gewoon noodzakelijk. Voetbal hoort om de sport en de sfeer te draaien, niet om intimidatie, geweld en het in gevaar brengen van anderen. Goed dat er is ingegrepen voordat de situatie mogelijk uit de hand liep. Hieruit blijkt maar weer dat, terwijl er zo vaak gewezen wordt naar een bepaalde “supportersgroep”, het bij elke club voorkomt, maar wapens?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als je met wapens en stenen op een terras zit, ben je niet bepaald op zoek naar een gezellig avondje voetbal. Dan is ingrijpen gewoon noodzakelijk. Voetbal hoort om de sport en de sfeer te draaien, niet om intimidatie, geweld en het in gevaar brengen van anderen. Goed dat er is ingegrepen voordat de situatie mogelijk uit de hand liep. Hieruit blijkt maar weer dat, terwijl er zo vaak gewezen wordt naar een bepaalde “supportersgroep”, het bij elke club voorkomt, maar wapens?