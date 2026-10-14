Groep gewapende Ajax-fans gearresteerd in Split: Kroatisch medium toont beelden

Achttien supporters van Ajax zijn dinsdag in Split gearresteerd in aanloop naar het Conference League-duel met Hajduk Split, zo meldt het Kroatische medium Dalmatinski. Een grote politiemacht greep in toen de meegereisde fans op een terras aan de Riva-boulevard zaten. De groep werd vervolgens in politiebusjes afgevoerd.

Volgens Dalmatinski, dat beelden van de arrestaties deelt, kwam de lokale politie in actie na een tip over wapenbezit. Dat vermoeden bleek bij een controle op het terras te kloppen: de agenten vonden niet alleen wapens bij de supporters, maar zagen ook stukken steen op de tafels liggen.

Met de preventieve ingreep wilden de autoriteiten naar verluidt voorkomen dat het tot een confrontatie met lokale supportersgroepen zou komen.

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Ajax waarschuwde eind september al voor de veiligheidsrisico's rondom de Europese trip naar Kroatië. De Amsterdammers gaven de achterban destijds duidelijke adviezen mee: draag geen clubkleding, loop niet in herkenbare groepen door de stad en wees voorzichtig in de wijk Varoš. Dinsdag kwam daar nog een waarschuwing bij om lokale taxichauffeurs te mijden, vanwege hun mogelijke banden met de harde kern van Hajduk Split.

Het hoofdtoernooi van de Conference League begint voor Ajax donderdag om 18.45 uur tegen Hajduk Split in Stadion Poljud. Door de vijfde plaats in de Eredivisie van vorig seizoen maken de Amsterdammers voor het eerst hun opwachting in dit Europese toernooi. De ploeg wordt in Kroatië gesteund door een volledig uitverkocht uitvak van 1.675 supporters. Samen met de lokale autoriteiten kijkt de club naar een fanzone of een officieel verzamelpunt voor het vervoer naar het stadion.