Woedende Martínez spaart Manchester United niet: ‘Heel zwak’

heeft na de pijnlijke 2-0 nederlaag van Manchester United tegen Atlético Madrid stevige kritiek geuit op de club. De Argentijn richtte zijn pijlen daarbij ook op de technische leiding van de Engelse topclub. "Ik verwacht meer van onze technisch directeur [Jason Wilcox]. Ik moet eerlijk zijn", vertelde Martínez in een interview aan Amazon Prime .

"We kunnen als spelers zeker meer doen, maar je mag ook een sterkere selectie verwachten. Dan kan je klaar zijn voor avonden als deze", sneert de Argentijn richting Wilcox. De kritiek van Martínez is opvallend, gezien de circa 178 miljoen euro die Manchester United afgelopen zomer investeerde in drie middenvelders: Andrey Santos, Youri Tielemans en Carlos Baleba. Onder leiding van Jason Wilcox lag de nadruk daarmee sterk op het middenveld, terwijl andere posities onderbelicht bleven. Daarmee is de selectie van The Red Devils behoorlijk uit balans.

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De verdediger vindt dat de problemen bij United dus niet uitsluitend bij de trainer of de spelers gezocht moeten worden. "Het is makkelijk om naar de coach of de spelers te wijzen, maar we moeten ook naar andere onderdelen kijken", stelde hij. Op de vraag of er meer moet veranderen binnen de club, hield Martínez zich op de vlakte. "Ik kan daar niet meer over zeggen."

Ook de samenstelling van de selectie kwam ter sprake. Volgens Martínez is versterking nodig om op het hoogste niveau mee te kunnen doen. "Vorig seizoen hadden we een fantastisch seizoen. Nu verwachten we meer van de top. We moeten meer spelers halen om te kunnen concurreren, want veel clubs halen ook veel spelers", aldus de Argentijn. Hij erkende tegelijkertijd dat de huidige spelersgroep zelf ook stappen moet zetten.

Over het optreden tegen Atlético Madrid was Martínez vervolgens uitgesproken kritisch. "Heel zwak, heel zwak. Ik moet mezelf heel erg beheersen. Maar soms is het een reflectie van hoe onze club nu is", zei hij. De Argentijn had wel respect voor de Spaanse tegenstander. "Atlético heeft een geweldig team en ze verdienden het om vandaag te winnen."