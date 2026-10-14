Grote waarschuwing voor Feyenoord: ‘Dit slaat echt helemaal nergens op en gaat fout aflopen’

Hans Kraay junior wordt enorm ‘nerveus’ van Tjark Ernst, de doelman van Feyenoord. De voetballende keuzes van de Duitse keeper gaan op den duur tot fouten leiden, zo schrijft de journalist in zijn column voor Voetbal International.
Feyenoord won afgelopen zaterdag de topper van AZ (2-0). De Rotterdammers kwamen goed voor de dag en Kraay junior genoot. Toch zag de journalist van ESPN een ‘maar’ bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. “Ik word een beetje nerveus van die keeper”, begint de voormalig presentator van Lachen om Home Videos.
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Ernst kreeg in de eerste weken van het seizoen al de nodige kritiek, maar hield tegen AZ zijn doel schoon en maakte geen grote fouten. Kraay junior vond de keeper prima op het gebied van ‘ballen vangen’. “Maar ik begin nogal nerveus te worden dat hij een keer of zes per wedstrijd Vanhoutte op de eigen rand van de zestien aanspeelt, terwijl hij drie hijgers van de tegenstander in zijn nek heeft”, zegt de oud-voetballer van onder meer De Graafschap, Brighton & Hove Albion en FC Den Bosch.
Hij doet er nog een schepje bovenop: “Dat slaat echt helemaal nergens op en dat gaat een keer fout lopen”, aldus Kraay junior.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
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