Frenkie de Jong confronteert fan bij FC Barcelona: 'Ik geloof je niet'

Frenkie de Jong heeft bij het verlaten van het trainingscomplex van FC Barcelona argwanend gereageerd op een Spaanse man die om een handtekening vroeg. Op beelden van het Spaanse sportprogramma El Chiringuito is te zien dat de 29-jarige middenvelder openlijk zijn twijfels uitspreekt wanneer de man zich voorstelt als 'Daan' en beweert Nederlandse familie te hebben. Uiteindelijk zet de Nederlander toch zijn krabbel op het shirt.

De Oranje-international staat er in Spanje om bekend dat hij let op handtekeningenjagers die gesigneerde shirts met winst willen doorverkopen. Om die commerciële handel tegen te gaan, vraagt De Jong supporters vanuit zijn auto regelmatig naar hun voornaam om er een persoonlijke boodschap bij te kunnen schrijven.

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Toen de Spaanse supporter bij het autoraam aangaf Daan te heten, wekte die veelvoorkomende Nederlandse voornaam direct achterdocht bij de middenvelder. "Dat is een Nederlandse naam", reageert De Jong, die vermoedde dat de man het Barcelona-shirt in Nederland te koop wilde aanbieden. Nadat de man verklaarde Nederlandse familie te hebben, keek de speler bedenkelijk en merkte hij droog op: "Daan is geen achternaam."

Ondanks zijn wantrouwen besloot de Nederlander het shirt alsnog te signeren. "Ik geloof je niet, maar goed. Straks stuur je het naar Nederland...", aldus De Jong terwijl hij zijn handtekening plaatste. Eind september dook er ook al een video van het Spaanse programma op waarin hij buiten het trainingscomplex Ciutat Esportiva weigerde te tekenen voor personen die hij aanzag voor professionele shirtverkopers.