'Grote zomeraankoop Ajax niet fit voor duel met Hajduk en blijft achter in Amsterdam'

Simon Adingra lijkt de uitwedstrijd van Ajax tegen Hajduk Split in de UEFA Conference League te moeten missen, zo meldt Ajax-watcher Daan Sutorius van Het Parool woensdagochtend. De vleugelaanvaller ontbreekt op het trainingsveld en is waarschijnlijk niet fit genoeg om mee af te reizen naar Kroatië.

Afgelopen zaterdag maakte Adingra als invaller in de tweede helft tegen N.E.C. zijn eerste dertig speelminuten. Een enkelblessure vertraagde eerder al zijn entree bij de ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez, waardoor hij het competitieduel met Excelsior (2-2) in september moest overslaan. Het is niet bekend waarom Adingra ontbreekt op het trainingsveld.

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Ook de vijf andere Ajax-spelers kampen met fysieke klachten. Voor Kasper Dolberg zit het seizoen er zoals bekend (waarschijnlijk) al op: de spits scheurde op de training van de Deense nationale ploeg zijn voorste kruisband in de rechterknie en werd vorige week dinsdag in Kopenhagen geopereerd. Caio Henrique liep in september tegen Excelsior een bovenbeenblessure op en staat volgens zijn Spaanse trainer nog enkele weken aan de kant.

Anton Gaaei ontbreekt tijdens het Europese uitduel door een knieblessure, die hem afgelopen zaterdag tegen N.E.C. ook al aan de kant hield. De medische staf doet nog aanvullend onderzoek naar zijn herstelduur. Daarnaast zijn routiniers Steven Berghuis en Daley Blind niet fit genoeg om af te reizen, waardoor het duo in Amsterdam achterblijft. De 36-jarige Blind is door hardnekkige rugklachten al wekenlang uit de roulatie.

Ajax trapt de competitiefase van de Conference League donderdag om 18.45 uur af tegen Hajduk Split in het Stadion Poljud. Een week later, op donderdag 22 oktober, wacht in de Johan Cruijff ArenA tegen Atalanta het eerste thuisduel.