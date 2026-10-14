Live voetbal

'Grote zomeraankoop Ajax niet fit voor duel met Hajduk en blijft achter in Amsterdam'

14 oktober 2026, 11:43
Simon Adingra baalt na Ajax - NEC
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Simon Adingra lijkt de uitwedstrijd van Ajax tegen Hajduk Split in de UEFA Conference League te moeten missen, zo meldt Ajax-watcher Daan Sutorius van Het Parool woensdagochtend. De vleugelaanvaller ontbreekt op het trainingsveld en is waarschijnlijk niet fit genoeg om mee af te reizen naar Kroatië. 

Afgelopen zaterdag maakte Adingra als invaller in de tweede helft tegen N.E.C. zijn eerste dertig speelminuten. Een enkelblessure vertraagde eerder al zijn entree bij de ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez, waardoor hij het competitieduel met Excelsior (2-2) in september moest overslaan. Het is niet bekend waarom Adingra ontbreekt op het trainingsveld. 

Artikel gaat verder onder video

Ook de vijf andere Ajax-spelers kampen met fysieke klachten. Voor Kasper Dolberg zit het seizoen er zoals bekend (waarschijnlijk) al op: de spits scheurde op de training van de Deense nationale ploeg zijn voorste kruisband in de rechterknie en werd vorige week dinsdag in Kopenhagen geopereerd. Caio Henrique liep in september tegen Excelsior een bovenbeenblessure op en staat volgens zijn Spaanse trainer nog enkele weken aan de kant.

Anton Gaaei ontbreekt tijdens het Europese uitduel door een knieblessure, die hem afgelopen zaterdag tegen N.E.C. ook al aan de kant hield. De medische staf doet nog aanvullend onderzoek naar zijn herstelduur. Daarnaast zijn routiniers Steven Berghuis en Daley Blind niet fit genoeg om af te reizen, waardoor het duo in Amsterdam achterblijft. De 36-jarige Blind is door hardnekkige rugklachten al wekenlang uit de roulatie.

Ajax trapt de competitiefase van de Conference League donderdag om 18.45 uur af tegen Hajduk Split in het Stadion Poljud. Een week later, op donderdag 22 oktober, wacht in de Johan Cruijff ArenA tegen Atalanta het eerste thuisduel.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Simon Adingra

Simon Adingra
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 24 jaar (1 jan. 2002)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
0
0
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Monaco
14
3
2025/2026
Sunderland
14
1

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
AGF
0
0
0
2
Ajax
0
0
0
3
Atalanta
0
0
0
4
Borac BB
0
0
0
5
Brann
0
0
0
6
Brighton
0
0
0
7
CSKA
0
0
0
8
Egnatia
0
0
0
9
København
0
0
0
10
Freiburg
0
0
0
11
Gent
0
0
0
12
Getafe
0
0
0
13
Hajduk
0
0
0
14
Hearts
0
0
0
15
Iberia
0
0
0
16
Inter Club
0
0
0
17
Jablonec
0
0
0
18
Kairat
0
0
0
19
Kauno Žalgiris
0
0
0
20
KuPS
0
0
0
21
Red Imps
0
0
0
22
Lugano
0
0
0
23
Midtjylland
0
0
0
24
Mjällby
0
0
0
25
Monaco
0
0
0
26
Nordsjælland
0
0
0
27
Pafos
0
0
0
28
Panathinaikos
0
0
0
29
Crvena zvezda
0
0
0
30
Riga
0
0
0
31
Sint-Truiden
0
0
0
32
Braga
0
0
0
33
Thun
0
0
0
34
Trabzonspor
0
0
0
35
Twente
0
0
0
36
CS U Craiova
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws