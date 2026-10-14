Chaos in Saudi-Arabië: buitenlandse spelers vertrekken en Ronaldo spreekt zich uit

Het Saudische voetbal is in de ban van zware raket- en droneaanvallen van de Houthi-beweging uit Jemen. Meerdere duels in de Saudi Pro League zijn al geschrapt en verschillende buitenlandse spelers pakken volgens het Spaanse medium AS hun koffers, maar Cristiano Ronaldo vertrekt niet. De sterspeler schaart zich nadrukkelijk achter het land waar hij sinds 2023 woont en voetbalt.
De beschietingen op Saudisch grondgebied zorgen voor een ravage. Afgelopen zaterdag vielen bij aanvallen op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad zeker dertien doden en ruim driehonderd gewonden, zo meldt persbureau Reuters. Meerdere internationale luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten per direct geschrapt en het vliegveld in de hoofdstad blijft volgens luchtvaartberichten tot minstens zaterdag op slot.
Maandag had de onrust direct gevolgen voor de Aziatische Champions League-wedstrijd tussen Al-Nassr en het Oezbeekse Neftchi Fergana. Omdat er raketten werden onderschept boven Riyad, gaf de Saudische burgerbescherming vlak voor het eerste fluitsignaal een veiligheidswaarschuwing af. De aftrap in het Al-Awwal Park werd daardoor een uur uitgesteld.
Er werd uiteindelijk gewoon gevoetbald en Al-Nassr trok met 3-1 aan het langste eind. De 41-jarige Ronaldo nam op slag van rust de tweede treffer van de thuisploeg voor zijn rekening. Na afloop vierde de Portugese spits de overwinning met een sjaal in de nationale kleuren van Saudi-Arabië en gaf hij een helder statement af: "Ik ben Portugees, maar ik hoor bij het Koninkrijk Saudi-Arabië."
Terwijl de aanvoerder van Al-Nassr de rust probeert te bewaren, hebben andere buitenlandse profs het getroffen gebied vanwege de veiligheidsrisico's al verlaten, weet AS. Ook logistiek zitten de clubs met de handen in het haar door de gesloten luchthavens. Omdat het vliegverkeer rond Riyad volledig platligt, werd zelfs een busreis van ruim elf uur overwogen, maar dat plan ging uiteindelijk van tafel.
In de Saudi Pro League is inmiddels een streep gezet door de eerstvolgende competitieduels van drie topclubs: Al-Hilal, Al-Ahli en Al-Nassr. Volgens de competitieorganisatie heeft dit uitstel officieel niets met de veiligheid te maken, maar gaat het om logistieke problemen en verplichte rustperiodes. De geschrapte wedstrijden worden naar verwachting tussen 18 en 20 december ingehaald.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.