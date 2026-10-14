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Hans Kraay junior haalt uit naar ‘verschrikking’ van Ajax

14 oktober 2026, 10:49
Tolu Ajax NEC
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Hans Kraay junior heeft nog geen hoge pet op van Marcos Leonardo, zo maakt hij duidelijk in zijn column voor Voetbal International. De journalist van ESPN denkt dat Míchel Sánchez er beter aan doet om de peperdure zomeraankoop gewoon op de bank te laten zitten.

Jordi Cruijff haalde Leonardo afgelopen zomer voor circa twintig miljoen euro op bij Al-Hilal. De Braziliaan kent een desastreuze start in Amsterdam. In de eerste weken maakte hij nog mondjesmaat minuten, maar dat is de laatste vier wedstrijden wel anders. Daarin kwam hij slechts één keer van de bank, afgelopen weekend tegen NEC.

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Míchel Sánchez bracht Leonardo zeventien minuten voor tijd in de ploeg, voor Tolu, die juist wél een goede indruk maakte tegen de Nijmegenaren. “Die zit wel op hoog springen en heel hard knikken, hè. Wát een waanzinnige kopgoal was die 1-0 tegen NEC”, zegt Kraay junior.

“Maar als Míchel hem ziet transpireren en Tolu kán transpireren alsof hij de vereenzelviging is van de Niagarawatervallen, moet hij er gelijk af. Ik zou zeggen: gewoon laten staan, hoe hij ook is, want Marcos Leonardo is tot nu toe een verschrikking”, is de ex-prof zeer kritisch op Leonardo.

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Ajax
1 - 1
N.E.C.
Gespeeld op 10 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
7
4
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Groningen
8
6
14
7
Fortuna
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