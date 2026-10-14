Hans Kraay junior haalt uit naar ‘verschrikking’ van Ajax

Hans Kraay junior heeft nog geen hoge pet op van , zo maakt hij duidelijk in zijn column voor Voetbal International. De journalist van ESPN denkt dat Míchel Sánchez er beter aan doet om de peperdure zomeraankoop gewoon op de bank te laten zitten.

Jordi Cruijff haalde Leonardo afgelopen zomer voor circa twintig miljoen euro op bij Al-Hilal. De Braziliaan kent een desastreuze start in Amsterdam. In de eerste weken maakte hij nog mondjesmaat minuten, maar dat is de laatste vier wedstrijden wel anders. Daarin kwam hij slechts één keer van de bank, afgelopen weekend tegen NEC.

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Míchel Sánchez bracht Leonardo zeventien minuten voor tijd in de ploeg, voor Tolu, die juist wél een goede indruk maakte tegen de Nijmegenaren. “Die zit wel op hoog springen en heel hard knikken, hè. Wát een waanzinnige kopgoal was die 1-0 tegen NEC”, zegt Kraay junior.

“Maar als Míchel hem ziet transpireren en Tolu kán transpireren alsof hij de vereenzelviging is van de Niagarawatervallen, moet hij er gelijk af. Ik zou zeggen: gewoon laten staan, hoe hij ook is, want Marcos Leonardo is tot nu toe een verschrikking”, is de ex-prof zeer kritisch op Leonardo.