Legendarische trainer ziet angst bij Ajax: 'Ze zoeken nu al naar excuses'

Ivan Katalinić denkt dat Hajduk Split donderdagavond voor een verrassing kan zorgen tegen Ajax. De voormalige trainer van de Kroatische club, die in de jaren negentig vier keer tegenover de Amsterdammers stond, ziet dat Ajax niet meer de Europese grootmacht van weleer is. Bovendien heeft hij signalen opgevangen die volgens hem verraden dat de Nederlandse club zich nu al zorgen maakt over het bezoek aan Split. "Ze zoeken nu al naar excuses."

Hajduk Split maakt zich op voor een bijzondere Europese avond. Voor het eerst in zestien jaar is de club weer actief in een Europees hoofdtoernooi. Donderdag om 18.45 uur ontvangt Hajduk Ajax in de Conference League. De belangstelling is enorm: binnen een uur waren alle kaarten voor de wedstrijd in het Poljud Stadion verkocht.

Artikel gaat verder onder video

Katalinić weet als geen ander wat een ontmoeting met Ajax voor Hajduk betekent. De voormalige oefenmeester stond in de jaren negentig bij alle vier de Europese confrontaties tussen beide clubs langs de lijn. Toch vindt hij het lastig om die wedstrijden met de aanstaande ontmoeting te vergelijken. "Ik vind het moeilijk om te voorspellen wat we van Hajduk tegen Ajax kunnen verwachten. Zowel Hajduk als Ajax is niet meer de club die het destijds was", zegt hij tegen het Kroatische Net.hr.

In 1993 won Hajduk 'thuis' (het duel werd in Slovenië afgewerkt) met 1-0 van Ajax in de eerste ronde van de Europacup II, maar in Amsterdam werd met 6-0 verloren. "Louis van Gaal was na onze overwinning destijds behoorlijk verrast. Dat hadden ze niet zien aankomen. Wij zaten midden in een oorlog en iedereen had het over de oorlog, nauwelijks over voetbal. Voor ons was dat een geweldig resultaat. Kroatië was nog maar net een zelfstandig land en er was oorlog. Die overwinning ging heel Europa door", herinnert Katalinić zich.

"Ajax heerste in die jaren over Europa. Ze wonnen zo ongeveer alles wat er te winnen viel. Toch versloegen wij ze in Ljubljana met 1-0, nadat we de nationale beker hadden gewonnen. Ik was destijds trainer van Hajduk en ook wij hadden een sterke ploeg. We pakten de dubbel in een Kroatië dat midden in de oorlog zat en bereikten de kwartfinales van de Champions League", blikt Katalinić terug.

© Imago. Ajax voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hajduk Split (1995)

In het voorjaar van 1995 stonden beide clubs opnieuw tegenover elkaar, ditmaal in de kwartfinales van de Champions League. Hajduk hield Ajax op Poljud op 0-0, maar verloor de uitwedstrijd met 3-0. De Amsterdammers veroverden later dat seizoen de hoofdprijs AC Milan in Wenen met 1-0 te verslaan dankzij een late treffer van Patrick Kluivert. Ajax had de Italiaanse club eerder dat seizoen ook al twee keer verslagen in de groepsfase. Een jaar later bereikte Ajax opnieuw de Champions League-finale, maar verloor de ploeg na strafschoppen van Juventus. Daarna viel het succesvolle elftal geleidelijk uiteen door het vertrek van verschillende spelers.

"Samen met Parma waren wij in die twee jaar de enigen die Ajax in twee wedstrijden wisten af te stoppen", weet hij nog. "We boekten een overwinning en speelden een keer gelijk op Poljud. Dat gelijkspel was in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. In Amsterdam verloren we vervolgens, maar Ajax werd in 1995 wel Europees kampioen. De wedstrijd van donderdag is totaal anders dan onze ontmoetingen in de jaren negentig, maar blijft een grote wedstrijd. Het wordt interessant op Poljud. Het stadion was binnen een uur uitverkocht. Dat zegt alles over de belangstelling voor Ajax en Hajduk. In Split praat iedereen alleen nog maar over deze wedstrijd."

Katalinić ziet angst bij Ajax: 'Ze zoeken nu al naar excuses'

Volgens de Kroaat kan Hajduk donderdag opnieuw profiteren van de eigen onbekendheid. "Daar ligt nu ook een kans voor Hajduk. Ajax weet volgens mij net zo weinig over Hajduk als in 1993. Ik hoor bijvoorbeeld dat ze bij Ajax al klagen over het veld. Ze zijn bang voor de staat van de grasmat na eventuele regen. Dat laat toch zien dat ze ergens nerveus zijn. Voor Ajax is het belangrijk om punten te pakken op Poljud en door te gaan naar de volgende fase van de Conference League. Misschien willen ze het toernooi zelfs winnen."

Katalinić denkt dat de zorgen over het speelveld vooral een teken van onzekerheid zijn. "Ze zoeken nu al naar excuses. Dat bewijst dat Ajax er niet gerust op is. Ze denken dat het veld slecht zal zijn, maar het regent op dit moment helemaal niet in Split. Er is dus geen reden waarom de grasmat slecht of doorweekt zou moeten zijn. Daar ligt een kans voor Hajduk. Ook Dinamo Zagreb kan als voorbeeld dienen voor hoe je tegen Ajax moet spelen. Dinamo speelt ieder jaar Europees voetbal en Hajduk heeft tegen die ploeg met veel strijdlust punten gepakt."

De voormalige trainer benadrukt dat Ajax tegenwoordig niet meer over de onaantastbare status van vroeger beschikt. De recente 1-1 tegen NEC in de Eredivisie sterkt hem in die overtuiging. "Dat bewijst dat tegenwoordig iedereen kan voetballen. Hajduk heeft zestien jaar geen Europees voetbal in het najaar gespeeld. Dat kan een voordeel zijn, maar ook een nadeel. Hajduk is voor Ajax een onbekende, net als in de jaren negentig. Tegelijkertijd is het spelen in de hoofdfase van de Conference League ook nieuw voor Hajduk. Ajax kan niet vliegen, het is geen club van een andere planeet. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Als Hajduk net zo strijdlustig speelt als tegen Dinamo, weet ik zeker dat ze een resultaat kunnen halen."

"Als Hajduk donderdag niet verliest van Ajax, zullen tegenstanders in de volgende wedstrijden van de Conference League anders naar de ploeg kijken", verwacht hij. "Verlies je na zestien jaar bij je terugkeer meteen van Ajax, dan wordt het moeilijk om de knock-outfase te bereiken. Pak je daarentegen een punt, dan kun je met het resterende programma misschien zeven of acht punten verzamelen. Daarmee zou Hajduk mogelijk de volgende ronde kunnen halen en ook in het voorjaar Europees voetbal kunnen spelen."

'Hajduk moet geen ontzag hebben voor Ajax'

Voor de wedstrijd van donderdag heeft Katalinić een duidelijk advies aan García en zijn spelers. "Je moet aanvallen en vooruit voetballen. Alleen op die manier kun je een goed resultaat behalen. Als je achteruit gaat lopen, alleen maar verdedigt en te veel ontzag hebt voor Ajax, gaat het mis. Hajduk moet absoluut geen ontzag hebben voor Ajax."

Volgens Katalinić kan de steun van het thuispubliek daarbij doorslaggevend zijn. "Zoals ik al zei: die spelers kunnen niet vliegen, het zijn geen buitenaardse wezens en voetballend maken ze ook niet bepaald indruk. Bovendien speelt Hajduk thuis op Poljud, met de supporters als enorme steun in de rug. Ik geloof dat Hajduk ongeslagen kan blijven tegen Ajax. Sterker nog, ik denk dat ze zelfs kunnen winnen."