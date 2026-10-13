René Hake is een belangrijke kandidaat om de nieuwe trainer van PEC Zwolle te worden. Dat meldt Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf. De Zwollenaren zijn na het ontslag van Henry van der Vegt op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en zouden bij de momenteel clubloze Hake kunnen uitkomen. Kapteijns oppert daarnaast nog een opvallende mogelijkheid: een terugkeer van Ron Jans.

PEC Zwolle maakte dinsdagochtend bekend per direct afscheid te nemen van Van der Vegt. De 54-jarige oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten in de openingsfase van het Eredivisie-seizoen. Na zeven wedstrijden staat PEC met slechts vier punten op de zestiende plaats. De 0-1 thuisnederlaag tegen SC Cambuur van afgelopen zondag bleek de laatste wedstrijd van Van der Vegt als hoofdtrainer.

René Hake belangrijke kandidaat voor PEC Zwolle

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De zoektocht naar een opvolger is inmiddels begonnen. Volgens Kapteijns is Hake een serieuze kandidaat om het stokje over te nemen. De 54-jarige oefenmeester zit zonder club sinds zijn vertrek bij Feyenoord, waar hij als assistent-trainer werkzaam was.

Hake beschikt over ruime ervaring in de Eredivisie. Naast zijn periodes als hoofdtrainer van FC Twente, FC Utrecht en Go Ahead Eagles stond hij ook aan het roer bij FC Emmen. Bovendien is de in Coevorden geboren trainer geen onbekende in Zwolle. In het verleden was hij al als assistent-trainer werkzaam bij PEC.

Afgelopen zomer voerde Hake gesprekken met onder meer Leicester City en Hearts, maar die contacten leidden niet tot een dienstverband. De oefenmeester heeft eerder aangegeven graag weer als hoofdtrainer aan de slag te willen.

Onze clubwatcher Tijmen Gerritsen noemde Hake dinsdagochtend al als een van de drie realistische kandidaten voor de vacante trainerspositie.

Ook naam Ron Jans valt bij PEC Zwolle

Kapteijns noemt daarnaast een opvallende naam: Ron Jans. De ervaren oefenmeester beëindigde zijn trainersloopbaan afgelopen zomer, maar de verslaggever van De Telegraaf sluit niet uit dat PEC Zwolle probeert hem op andere gedachten te brengen.

"Het zou ook niet heel raar zijn als vanuit PEC Zwolle een telefoontje gaat naar Ron Jans om eens te polsen hoe de pensionado erin staat en of hij misschien bereid zou zijn de helpende hand te bieden."

PEC Zwolle heeft het zwaar

PEC Zwolle hoopt de sportieve situatie zo snel mogelijk te verbeteren. Technisch directeur Gerry Hamstra lichtte dinsdagochtend het ontslag van Van der Vegt toe.

"We zijn tot het besluit om vroegtijdig afscheid van elkaar te nemen gekomen, omdat er in onze ogen te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was op sportief vlak", zei Hamstra. "We zijn Henry dankbaar voor wat hij voor PEC Zwolle, de club die als een rode draad door zijn leven loopt, heeft betekend. Niet alleen in zijn periode als hoofdtrainer, maar ook in de rollen die hij daarvoor vervulde. Daarnaast was het altijd prettig samenwerken met Henry. Wij willen hem dan ook het allerbeste toewensen voor de toekomst."

Voor PEC Zwolle wacht komend weekend direct een belangrijke wedstrijd. De Zwollenaren nemen het in het MAC³PARK Stadion op tegen Go Ahead Eagles in de IJsselderby.