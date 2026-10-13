Jurriën Timber helpt Arsenal met prachtig doelpunt op weg in Champions League

Arsenal heeft dinsdagavond in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. De ploeg van Mikel Arteta had lange tijd grote moeite om de Franse defensie te ontregelen, maar na ruim een uur spelen brak de ban met een fraaie treffer. Vervolgens liepen de Londenaren via Eberechi Eze en Bukayo Saka uit naar een ruime overwinning. Bij Lille zag oud-Feyenoorder Ayase Ueda een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

Arsenal nam vanaf de aftrap het initiatief, maar slaagde er nauwelijks in om de hechte defensie van Lille uit elkaar te spelen. De eerste grote mogelijkheid ontstond na twintig minuten, toen Timber vanaf de rechterkant de bal teruglegde op Bruno Guimarães. De middenvelder kreeg van dichtbij een uitstekende schietkans, maar mikte naast.

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Twee minuten later leek Lille tegen de verhouding in op voorsprong te komen. Een schot van Nabil Bentaleb belandde via Hákon Haraldsson bij Ueda, die doelman David Raya passeerde. De vlag ging echter omhoog wegens buitenspel en ook na controle van de VAR bleef de treffer afgekeurd.

Arsenal bleef zoeken naar openingen en kreeg na 37 minuten opnieuw een uitgelezen mogelijkheid. Guimarães stuurde Timber met een fraaie pass de diepte in, waarna de Nederlander de bal teruglegde op Eze. Die schoot echter recht op doelman Berke Özer af. Vlak voor rust moest de Turkse sluitpost opnieuw ingrijpen bij een van richting veranderd schot van Guimarães. Ook de rebound van Viktor Gyökeres leverde niets op, waardoor beide ploegen met 0-0 gingen rusten.

Timber breekt de ban met schitterende treffer

Na de hervatting voerde Arsenal het tempo iets op, maar Lille hield aanvankelijk opnieuw knap stand. De frustratie op de tribunes nam toe en Arteta besloot na ruim een uur in te grijpen door Saka, Martin Ødegaard en Kai Havertz klaar te zetten voor een driedubbele wissel.

Nog voordat het drietal binnen de lijnen kwam, sloeg Timber toe. In de 64ste minuut werd de rechtsback in het strafschopgebied aangespeeld door Noni Madueke. Met zijn eerste aanname passeerde hij Benjamin André, waarna hij de bal met een subtiele stift over Özer tilde: 1-0.

De openingstreffer werkte bevrijdend voor Arsenal. Drie minuten later ging Bentaleb opzichtig in de fout bij Lille, waarna Saka de bal vanaf rechts naar Eze speelde. Diens schot verdween via een lichte aanraking achter Özer: 2-0.

In de 71ste minuut was het duel definitief beslist. Ødegaard stuurde Havertz weg aan de rechterkant van het strafschopgebied, waarna de Duitser de bal teruglegde op Saka. De aanvaller schoof beheerst binnen in de verre hoek en maakte er 3-0 van.

Lille probeerde nog iets terug te doen, maar een schot van Dilane Bakwa werd geblokt door Ezri Konsa. In de 78ste minuut kreeg Olivier Giroud bij zijn terugkeer bij Arsenal een warm onthaal toen hij Ueda verving. Tegelijkertijd kwam Calvin Verdonk binnen de lijnen voor Romain Perraud. Arsenal controleerde vervolgens de wedstrijd, terwijl Timber plaatsmaakte voor Ben White en Eze in de slotfase werd vervangen door Max Dowman.