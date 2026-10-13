Nordin Amrabat tipt nieuwe international voor Oranje: 'Nigel de Jong: meteen bellen!'

hoopt dat alsnog voor het Nederlands elftal gaat spelen. De 21-jarige middenvelder van RB Leipzig koos onlangs voor een interlandcarrière bij DR Congo, maar volgens Amrabat hoeft de deur naar Oranje nog niet definitief gesloten te zijn. De routinier van FC Utrecht roept technisch directeur Nigel de Jong op om zo snel mogelijk contact op te nemen met Banzuzi.

Banzuzi maakte jarenlang deel uit van de Nederlandse jeugdelftallen en kwam tussen 2024 en 2026 elf keer uit voor Jong Oranje. De middenvelder, die in Zwijndrecht werd geboren, koos vorige maand echter voor een interlandtoekomst bij Congo, het land waar zijn familie vandaan komt.

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De keuze volgde nadat Banzuzi zich bij RB Leipzig had ontwikkeld tot een speler op Bundesliga-niveau. De voormalig middenvelder van NAC Breda en OH Leuven verruilde de Belgische club in de zomer van 2025 voor Leipzig, waar hij een contract tot medio 2030 ondertekende.

Begin deze maand maakte Banzuzi zijn debuut voor Congo. Dat gebeurde op 2 oktober in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oeganda, die met 0-2 verloren ging. Drie dagen later speelde hij ook mee in het tweede oefenduel met dezelfde tegenstander, dat in 1-1 eindigde.

Amrabat roept Nigel de Jong op om Ezechiel Banzuzi te benaderen

Voorafgaand aan het Champions League-duel tussen RB Leipzig en PSV kwam de interlandtoekomst van Banzuzi ter sprake bij Ziggo Sport. Presentatrice Hélène Hendriks richtte zich daarbij tot Amrabat, die een opmerkelijke mogelijkheid zag om de middenvelder alsnog voor Nederland te behouden.

"Jij had een belangrijke boodschap voor Nigel de Jong", werpt Hendriks hem toe. "We hebben het net even nagekeken: Banzuzi heeft alleen nog vriendschappelijke wedstrijden voor Congo gespeeld", vertelt Amrabat. "In principe zou hij dus nog kunnen switchen naar Nederland."

De voormalig Marokkaans international ziet daarin een kans voor de KNVB. Hij vindt dat De Jong niet moet afwachten, maar het initiatief moet nemen om de talentvolle middenvelder alsnog te overtuigen. "Nigel de Jong heeft net voor vier jaar bijgetekend, dus hij kan morgen gelijk aan de slag."

Hendriks vraagt zich vervolgens af hoeveel kans Nederland daadwerkelijk maakt. Banzuzi heeft immers pas onlangs bewust voor Congo gekozen. "Maar als De Jong en Xavi met hem gaan praten, dan maakt dat wel indruk", stelt Amrabat.