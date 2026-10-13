Cesc Fàbregas laat zich uit over Nederland: 'Jullie hebben...'

Cesc Fàbregas is enthousiast over de eerste wedstrijden van het Nederlands elftal onder bondscoach Xavi Hernández. De trainer van Como, die zelf jarenlang met Xavi samenspeelde, heeft Oranje de afgelopen interlandperiodes nauwlettend gevolgd. Wat hij zag, stemt hem bijzonder positief.

Fàbregas is momenteel in Rotterdam, waar hij zich met Como voorbereidt op het Champions League-duel met Feyenoord van woensdagavond. Tijdens de persconferentie van dinsdag kreeg de trainer van de Italiaanse club niet alleen vragen over de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, maar ook over zijn goede vriend Xavi, die sinds dit jaar aan het roer staat bij Oranje.

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De twee Spanjaarden kennen elkaar uitstekend. In 2010 werden ze samen wereldkampioen door in de WK-finale af te rekenen met Nederland. Zestien jaar later volgt Fàbregas met bijzondere belangstelling hoe Xavi zich als bondscoach van juist dat land ontwikkelt.

Fàbregas: 'Bijzondere band tussen Nederland en Barcelona'

"Ik was zeer gëinteresseerd en heb een paar wedstrijden (van Oranje, red.) gekeken", geeft hij aan. "Xavi is een goede vriend van me en ik wil natuurlijk op de hoogte blijven. Het is een ongelooflijke eer voor hem om bondscoach te zijn van het Nederlands elftal. In Spanje... Of om specifiek te zijn: in Catalonië, in Barcelona, zijn veel landgenoten van jullie in grote aantallen aanwezig geweest. Dat is heel speciaal, omdat jullie ons zo heel erg geholpen hebben in hoe wij over voetbal denken en over hoe wij voetbal zien."

Cesc Fàbregas ziet ideeën van Xavi terug bij Oranje

De trainer van Como bekeek de Nations League-wedstrijden van Oranje tegen Duitsland, Griekenland en Servië. Vooral de manier waarop de Nederlandse ploeg probeert te voetballen, spreekt hem aan. "Eerlijk gezegd: ik zag dingen die ik erg leuk vind. Dit is duidelijk een team dat de ideeën van Xavi volgt. Zonder de eigen identiteit, cultuur en voetbalstijl te verliezen, want die is bij jullie al prachtig. Ik genoot van hoe jullie de wedstrijden aanvlogen. Met ups and downs, maar dat is normaal in het begin."

De Spanjaard merkt bovendien dat zijn voormalige ploeggenoot bijzonder gemotiveerd is om zijn trainersloopbaan bij Nederland voort te zetten. "Hij heeft er ontzettend veel zin in, om terug te zijn in het trainersvak", sluit hij af. "En dan vooral in jullie prachtige land, met de manier waarop jullie voetbal beleven. Ik wens hem en jullie het allerbeste."