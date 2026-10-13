'Gewapende overval jaagt gezin de stuipen op het lijf': doelman mist Champions League-duel

Villarreal kon dinsdagavond in de Champions League tegen Napoli niet beschikken over doelman Peter Gulacsi. De 36-jarige Hongaar werd in de nacht van maandag op dinsdag in zijn eigen woning overvallen door gewapende criminelen, terwijl zijn vrouw en twee jonge kinderen eveneens thuis waren. Hoewel niemand bij de overval gewond raakte, heeft het incident diepe indruk gemaakt op het gezin. Gulacsi was daardoor niet in staat om dinsdagavond in actie te komen.

De overval vond in de vroege ochtenduren plaats in de woning van Gulacsi in Monasterios, een woonwijk bij het Spaanse Puzol. Volgens de Spaanse krant AS drongen gewapende overvallers het huis binnen terwijl de doelman en zijn gezin aanwezig waren. De schrik zat er vanzelfsprekend goed in, maar gelukkig raakte niemand lichamelijk gewond.

Villarreal heeft het incident inmiddels bevestigd. De Spaanse club laat weten dat de autoriteiten onmiddellijk zijn ingeschakeld en dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen.

Peter Gulacsi mist Champions League-duel met Napoli

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Voor Gulacsi heeft de angstaanjagende gebeurtenis ook sportieve gevolgen. De doelman heeft na de overval nauwelijks kunnen slapen en is emotioneel zo aangeslagen dat hij niet in staat was om het Champions League-duel met Napoli te spelen. Villarreal ontving de Italiaanse club dinsdagavond in het Estadio de la Cerámica.

De Hongaarse international maakte afgelopen zomer de overstap naar Villarreal en woont sindsdien met zijn vrouw en twee jonge kinderen in Spanje. Zijn afwezigheid betekende een tegenvaller voor de ploeg, aangezien Gulacsi zich de afgelopen periode heeft opgewerkt tot eerste doelman.

De Braziliaan Luiz Júnior nam dinsdagavond zijn plaats onder de lat in. Hij verdedigde tijdens de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen het doel van Villarreal, maar moest vervolgens plaatsmaken voor Gulacsi. De Hongaar kreeg tijdens het Champions League-duel met Borussia Dortmund zijn kans en behield sindsdien zijn basisplaats.