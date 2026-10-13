Misser van Perisic breekt PSV op tegen RB Leipzig in Champions League

PSV heeft dinsdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz kreeg op bezoek bij RB Leipzig meerdere mogelijkheden om de score te openen, maar ging uiteindelijk met 1-0 onderuit. groeide uit tot de pechvogel van de avond: de Kroaat miste een strafschop en zag het beslissende schot van Brajan Gruda via zijn rug in het doel verdwijnen.

PSV begon moeizaam aan de wedstrijd en mocht doelman Matěj Kovář dankbaar zijn dat het niet al vroeg op achterstand kwam. De Tsjech redde eerst op een inzet van Ridle Baku, die kon profiteren van slordig verdedigen van Kostic. Even later hield hij ook Rômulo van scoren af. Aan de andere kant dwong Sven Mijnans doelman Maarten Vandevoordt tot een redding.

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Na ruim een kwartier kreeg PSV een uitgelezen mogelijkheid om de leiding te nemen. Baku kreeg de bal in een duel met Ruben van Bommel tegen zijn arm, waarna de scheidsrechter op advies van de VAR naar het scherm ging. De arbiter wees vervolgens naar de stip, maar Perisic slaagde er niet in het buitenkansje te verzilveren. Vandevoordt keerde de strafschop met zijn voet.

De Eindhovenaren lieten zich door die misser aanvankelijk niet uit het veld slaan. Van Bommel leek na een slimme steekpass op weg naar een grote kans, maar Ezechiel Banzuzi voorkwam met een tijdige ingreep dat de aanvaller kon uithalen. PSV had vervolgens een fase waarin het de wedstrijd controleerde, al bleef Leipzig gevaarlijk in de omschakeling.

Richting de rust kregen de Duitsers steeds meer grip op het duel. Gruda stuitte op Kovář en ook Banzuzi en Neil El Aynaoui kregen mogelijkheden. Gescoord werd er voor de pauze echter niet.

Kovář houdt PSV op de been, maar kan nederlaag niet voorkomen

Direct na rust moest Kovář opnieuw ingrijpen. Antonio Nusa verscheen in kansrijke positie, maar de PSV-doelman voorkwam met een uitstekende redding de openingstreffer. Niet veel later kreeg Mijnans aan de andere kant dé kans op de 0-1. Na voorbereidend werk van Kostic en Van Bommel kon de spits volledig vrij uithalen, maar hij schoot naast.

Ook Kostic en Sergiño Dest testten Vandevoordt, terwijl Kovář zich na een uur opnieuw onderscheidde. De doelman redde eerst op een afstandsschot van Gruda en pareerde vervolgens ook de volley van Willi Orbán.

Een kwartier voor tijd ging het alsnog mis voor PSV. Gruda controleerde de bal op de rand van het strafschopgebied en haalde met links uit. Zijn schot veranderde via de rug van Perisic van richting, waardoor Kovář ondanks een uiterste poging kansloos was: 1-0.

Bosz greep in met meerdere wissels en zag zijn ploeg nog dicht bij de gelijkmaker komen. Armando Obispo kopte na een voorzet van Van Bommel raak, maar stond buitenspel. Kort daarvoor had Yarek Gasiorowski de lat geraakt, al maakte hij daarbij een overtreding.

In de slotfase maakte de zeventienjarige Mikkel Bro Hansen zijn Champions League-debuut. De Deen leek vlak voor tijd zelfs te kunnen scoren na een voorzet van Mauro Júnior, maar Castello Lukeba werkte de bal ternauwernood over zijn eigen doel. Daarmee bleef PSV met lege handen achter.