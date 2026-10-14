Verrassend nieuws over Hedwiges Maduro en EliZe: relatie blijkt al lange tijd voorbij

Hedwiges Maduro (41) en zangeres EliZe (44) zijn niet langer samen. De voormalig voetballer van Ajax en het Nederlands elftal en de zangeres, die eigenlijk Elise van der Horst heet, hebben na een relatie van zeven jaar een punt achter hun liefdesrelatie gezet. Opvallend genoeg blijkt de breuk al anderhalf jaar geleden te hebben plaatsgevonden. Dat vertelt EliZe aan weekblad Privé.

Maduro en EliZe kregen in 2018 een relatie, nadat ze daarvoor al jarenlang bevriend waren geweest. Het stel woonde samen in Amsterdam, in een woning op IJburg die Maduro in 2012 had gekocht. Inmiddels heeft de zangeres het gezamenlijke huis verlaten.

EliZe vertelt over breuk met Hedwiges Maduro

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Hoewel de relatie al geruime tijd voorbij is, zijn Maduro en zijn voormalige partner nog altijd goed met elkaar. Van een conflict is volgens EliZe geen sprake. "Helemaal niet zelfs, we zien elkaar nog zeker een keer in de week. Voordat wij in 2018 een relatie kregen, waren we al twaalf jaar vrienden.”

Dat de relatiebreuk zo lang buiten de publiciteit is gebleven, heeft volgens de zangeres vooral te maken met haar terughoudendheid om over haar privéleven te praten. "Om precies te zijn, is het anderhalf jaar geleden dat wij uit elkaar zijn gegaan”, onthult ze.

Over de aanleiding van de breuk wil EliZe niets kwijt. "Ik praat eigenlijk nooit over dit soort dingen, dus waarschijnlijk is het daarom nooit echt bekend geworden dat Hedwiges en ik uit elkaar zijn. De reden van de breuk? Daar ga ik niets over zeggen.”

Maduro en EliZe waren jarenlang bevriend

De liefdesrelatie tussen Maduro en EliZe ontstond na een lange vriendschap. De oud-middenvelder had volgens de zangeres al geruime tijd belangstelling voor haar, voordat die gevoelens wederzijds werden. "Hij heeft jaren zijn best gedaan voordat er wat gebeurde”, vertelde EliZe daar destijds over. "We waren samen naar planten aan het kijken bij het tuincentrum en toen sloeg de vonk over.”

Ook Maduro sprak zich destijds uit over zijn geluk in de liefde. De voormalig Oranje-international vertelde toen 'zich een bofkont te voelen'.

Maduro had in 2018 net zijn actieve voetbalcarrière beëindigd. De oud-speler van onder meer Ajax en Valencia ging vervolgens aan de slag als trainer en werd later ook voetbalanalist bij ESPN.

Inmiddels heeft EliZe opnieuw de liefde gevonden. De zangeres, die momenteel te zien is in het RTL-programma Race across the world, heeft een relatie met Chris. Met hem verscheen ze maandag op de rode loper bij de première van Luminiscence.

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