Onrust bij Manchester United compleet: meerdere spelers delen frustratie

De kritiek van op de clubleiding van Manchester United lijkt niet op zichzelf te staan. Volgens talkSPORT delen meerdere ervaren spelers binnen de selectie de frustratie van de Argentijnse verdediger over het transferbeleid en de manier waarop de clubleiding de selectie heeft samengesteld. Vooral technisch directeur Jason Wilcox ligt onder een vergrootglas.

De uitspraken van Martínez volgden op de pijnlijke 2-0-nederlaag tegen Atlético Madrid in de Champions League. Na afloop maakte de verdediger duidelijk dat hij meer verwachtte van de clubleiding. Volgens hem moet United de selectie versterken om op het hoogste niveau mee te kunnen doen.

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”Ik verwacht meer van onze technisch directeur”, vertelde Martínez na de wedstrijd. Ook benadrukte hij dat de spelers zelf beter moeten presteren, maar dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij hen ligt.

De uitspraken van Lisandro Martínez kunnen mogelijk nog een staartje krijgen bij Manchester United. De club zou kunnen besluiten de Argentijnse verdediger intern aan te spreken op zijn openbare kritiek op de clubleiding en technisch directeur Jason Wilcox. Een boete of andere disciplinaire maatregel behoort tot de mogelijkheden, maar vooralsnog is er geen bevestigde wedstrijdschorsing voor Martínez.

Onvrede over transferbeleid groeit

Manchester United gaf afgelopen zomer ruim 180 miljoen euro uit aan drie middenvelders: Carlos Baleba, Andrey Santos en Youri Tielemans. Volgens talkSPORT had Wilcox daarmee een kans om voort te bouwen op de goede periode van vorig seizoen, maar bleven andere posities onderbezet. Vooral de defensie wordt als een zwakke plek beschouwd.

De club beschikte bijvoorbeeld niet over een volwaardige vervanger voor linksback Luke Shaw. Daarnaast waren er zorgen over de beschikbare centrale verdedigers, mede door blessures bij Martínez en Matthijs de Ligt. Ook voorin had Manchester United volgens de berichtgeving extra opties kunnen gebruiken.

De frustratie lijkt bovendien zichtbaar bij aanvoerder Bruno Fernandes, die de afgelopen weken regelmatig teleurgesteld oogde. talkSPORT benadrukt echter dat niet bekend is welke spelers Martínez precies steunen. Wel zou hij niet de enige ervaren kracht zijn die vraagtekens zet bij de keuzes van de clubleiding.