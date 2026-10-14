Marcel Keizer: ‘Hij kwam naar me toe en zei: ik kan niet spelen zonder Appie’

In de podcast Met Open Vizier heeft Marcel Keizer zich openhartig uitgelaten over het drama rond Abdelhak Nouri. Tegenover Alex Pastoor en Khalid Boulahrouz staat het verhaal van Keizer centraal. De destijds ontslagen Ajax-trainer vertelt dat die periode veel impact maakte op jongere spelers, zoals en .

Negen jaar geleden kreeg ‘Appie’ een hartstilstand op het veld tijdens de oefenwedstrijd tussen Werder Bremen en Ajax. Hierdoor liep de talentvolle middenvelder ernstige en blijvende hersenschade op. Keizer was maar net begonnen toen het drama zich afspeelde bij Ajax en kan zich het moment nog goed voor de geest halen.

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‘De dag erna waren we vrij en zijn we bij elkaar gekomen. Toen heb ik aangegeven: zeg wat je voelt: wil je wel of niet trainen? De eerste dagen voelden een aantal spelers zich niet goed genoeg om te trainen, maar het grootste gedeelte wilde wel iets doen. Je hebt ook nog hoop. Je leefde een hele week tussen hoop en vrees’, zegt Keizer.

Keizer geeft even later aan dat met name de jongere spelers, die in de jeugdopleiding samenspeelden met Nouri, veel moeite hadden. “Sommigen hadden een jaar of tien met hem gespeeld. Denk aan Donny van de Beek en Frenkie de Jong. Of Carel Eiting, die zich bijvoorbeeld afvroeg waarom Ajax in de eerste dagen meteen weer wilde trainen. ‘Dat gaat niet, dat kan later ook wel weer’, zei hij”, vertelt de oud-trainer van de Amsterdammers. ‘Frenkie kwam langs bij een oefenwedstrijd en zei: ik kan niet spelen zonder Appie’, vervolgt Keizer.