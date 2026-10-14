moet de nieuwe penaltynemer van PSV worden, vindt Arnold Bruggink. Dinsdagavond miste Ivan Perisic een strafschop tegen RB Leipzig in de Champions League, waarna PSV met 1-0 verloor.

Perisic nam de verantwoordelijkheid in de eerste helft, hoewel hij bepaald geen specialist is. De Kroaat had vier van zijn eerdere veertien strafschoppen gemist. Tegen Leipzig schoot hij laag door het midden; doelman Maarten Vandevoordt bracht redding met de voet.

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Inmiddels staat Perisic dus op vijf missers in vijftien penalty’s. “Dat is een goede statistiek”, zegt Danny Koevermans cynisch in het programma Voetbalpraat. “Dan ben je geen specialist”, moet ook Kees Kwakman concluderen.

Bruggink komt met een alternatief. “Ik zou Ruben van Bommel die penalty’s laten nemen. Die heeft echt een goede traptechniek, een vaste trap. En je hebt iemand nodig die ijskoud is, die het niet uitmaakt wat er gebeurt. Dat heeft hij, honderd procent”, stelt de oud-spits.

Bruggink geldt sowieso als liefhebber van Van Bommel. “Ik heb ook genoten van de kleine dingen die hij in deze wedstrijd deed. In de eerste helft laat hij een bal heel langzaam op zijn achterhoofd vallen, omdat hij weet dat er niemand achter hem staat. Dat zijn van die heel kleine dingen. In de tweede helft legt hij de bal perfect neer bij een grote kans voor Mijnans. Hij heeft iets wat hem echt bijzonder maakt, het is een mega-atleet.”

“Hij wordt echt een absolute topspeler”, voorspelt Bruggink over Van Bommel. “Hij moet zich alleen nog ontwikkelen in fijne dingen, zoals zijn techniek in de kleine ruimte. In de top moet je soms ook in staat zijn om een klootzak te zijn, en dat is hij ook.”

Koevermans sluit niet uit dat Van Bommel inderdaad de volgende strafschop zal nemen. “Misschien wordt hij nu omhooggeschoven in de hiërarchie. Het was niet heel vreemd dat Perisic ‘m nam, maar ik kan me voorstellen dat Van Bommel nu denkt: zet mij maar op 1.” Van Bommel nam nog nooit een strafschop in zijn profcarrière.