Volgens de analisten van ESPN had de videoscheidsrechter (VAR) dinsdagavond niet hoeven in te grijpen bij het penaltymoment van PSV. De Eindhovenaren kregen in het duel met RB Leipzig een opvallende strafschop wegens hands, iets wat volgens onder meer Kees Kwakman ‘te bizar voor woorden’ was.

PSV kreeg tegen RB Leipzig na bijna twintig minuten dé kans om op 0-1 te komen in de schoot geworpen. Na een voorzet vanaf de rechterkant belandde de bal ongelukkig op de arm van Ridle Baku, die daarvoor een luchtduel uitvocht met Ruben van Bommel. Uiteindelijk kreeg PSV een strafschop, nadat de VAR arbiter Nicholas Walsh naar het scherm had geroepen.

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“Ze snappen gewoon niet wat natuurlijk en onnatuurlijk is”, verzucht Kwakman bij Voetbalpraat. “Die scheidsrechters hebben blijkbaar zelf nooit aan sport gedaan. Die snappen niet dat als je beweegt, je armen en voeten meebewegen. Het is te bizar voor woorden”, hekelt de Volendammer vervolgens.

“Als hij naar het scherm wordt geroepen, weet je al dat hij de VAR niet laat zitten”, vindt de ex-verdediger annex middenvelder. Oud-PSV’er Danny Koevermans deelt die mening. “Niemand snapte het ook, geen enkele speler. Het was een cadeautje en echt weer een belachelijke VAR-beslissing”, aldus De Koef.

Eerder uitte Nordin Amrabat bij Ziggo Sport al kritiek op de omstreden penalty.