Zorgen om Ayase Ueda bij LOSC Lille

Ayase Ueda heeft dinsdagavond een blessure opgelopen tijdens het verloren Champions League-duel van LOSC Lille met Arsenal (3-0). De 28-jarige oud-spits van Feyenoord moest zich na 78 minuten bij een 3-0-achterstand laten vervangen door Olivier Giroud.

Volgens L'Équipe kampt de Japanse international met klachten aan zijn linkerhiel en strompelde hij na het laatste fluitsignaal in het Emirates Stadium terug naar de teambus. De aanvaller ondergaat woensdag medische tests om de ernst van de kwetsuur vast te stellen.

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In Londen zag de oud-spits van Feyenoord voor rust nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. In de tweede helft liep Arsenal binnen zeven minuten uit naar een 3-0-voorsprong via treffers van Jurriën Timber, Eberechi Eze en Bukayo Saka.

Lille nam de aanvaller afgelopen zomer voor zo'n vijftien miljoen euro over van Feyenoord, waar hij topscorer van de Eredivisie was geworden.

Ueda kwam tot dusver zes keer in actie namens de Noord-Franse club en wist daarin drie keer te scoren: tweemaal in de Ligue 1 en één keer in de Champions League. Het onderzoek van woensdag moet uitwijzen of de spits op tijd fit is voor de aankomende thuiswedstrijden tegen Stade Brestois (zaterdag) en Galatasaray (volgende week woensdag).