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Carragher haalt snoeihard uit naar Martínez: 'Verschrikkelijk dat hij z'n mond opentrekt!'

14 oktober 2026, 14:46
Carragher
Foto: © CBS Sports
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Dosty Amin | Redacteur
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Jamie Carragher heeft fel uitgehaald naar Lisandro Martínez na diens kritische uitspraken over de clubleiding van Manchester United. De Argentijn uitte na de 2-0-nederlaag tegen Atlético Madrid zijn onvrede over het transferbeleid en technisch directeur Jason Wilcox. Volgens Carragher had Martínez zijn kritiek niet op deze manier naar buiten moeten brengen.

”Ik vind het verschrikkelijk dat hij dit juist nu naar buiten heeft gebracht”, stelt Carragher bij CBS Sports. De analist verwacht dat het interview de komende dagen veel aandacht zal krijgen, waardoor de discussie over de sportieve problemen bij United naar de achtergrond verdwijnt.

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”Dit is voor niemand binnen de club goed. Dit zal de komende dagen hét verhaal rondom Manchester United zijn. De supporters zullen blij zijn met deze woorden, omdat zij ook niet achter de clubleiding staan. Ik vind het verschrikkelijk dat hij dit zegt. Hij beweerde dat Manchester United vorig seizoen een topseizoen draaide, maar dat was helemaal niet het geval. Er werd nota bene een manager ontslagen”, vertelt Carragher duidelijk geirriteerd.

Volgens de analist geeft de derde plaats van vorig seizoen een vertekend beeld van de prestaties van de ploeg. ”Ze speelden geen Europese wedstrijden en kwamen ook niet in actie in de bekercompetities. Daardoor konden ze zich volledig op de competitie richten. Ze eindigden als derde, mede doordat Liverpool en Chelsea een slecht seizoen draaiden”, aldus Carragher.

Ook is de analist keihard over Martinez zijn prestaties dit seizoen. ”Ze hebben niks bereikt en waren vanavond (dinsdagavond, red.) weer vreselijk. En dat hij dan zijn mond open trekt. Ik vind het een goede speler, begrijp me niet verkeerd. Maar zijn start van het seizoen was ook dramatisch. Dit doet niemand goed.”

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Atlético - Man Utd

Atlético Madrid
2 - 0
Manchester United
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 28 jaar (18 jan. 1998)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Man Utd
5
0
2025/2026
Man Utd
18
0
2024/2025
Man Utd
20
2
2023/2024
Man Utd
11
0

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Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Barcelona
2
7
6
2
Sporting
2
4
6
3
Arsenal
2
4
6
4
FC Bayern
2
5
4
5
Paris SG
1
5
3
6
Como
1
3
3
7
Man Utd
2
2
3
8
Stuttgart
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Villarreal
2
1
3
11
Villa
1
1
3
12
Betis
1
1
3
13
Atlético
2
1
3
14
Dortmund
1
1
3
15
Liverpool
1
1
3
16
Real Madrid
1
1
3
17
AEK Athens
1
1
3
18
Club Brugge
2
0
3
19
Lens
2
-1
3
20
Leipzig
2
-2
3
21
Sabah
2
-2
3
22
Roma
1
0
1
23
Shakhtar D
1
0
1
24
Fenerbahçe
1
0
1
25
PSV
2
-1
1
26
Viking
2
-2
1
27
LASK
1
-1
0
28
Inter
2
-2
0
29
Porto
1
-2
0
30
Slavia
2
-3
0
31
Napoli
2
-3
0
32
Lille
2
-4
0
33
Feyenoord
1
-4
0
34
Galatasaray
2
-5
0
35
Slovan
1
-5
0
36
Bodø/Glimt
1
-5
0

Complete Stand

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