staat volop in de schijnwerpers van de Italiaanse sportpers. De middenvelder, met Italiaanse roots, neemt het woensdagavond met Feyenoord in de Champions League op tegen Como. Zowel Tuttomercatoweb als La Gazzetta dello Sport besteedt uitgebreid aandacht aan de 23-jarige spelmaker.

"De Italiaan die het nooit werd: Luciano Valente, aanvoerder en leider van Feyenoord. Koeman heeft hem voor onze neus weggekaapt", kopt Tuttomercatoweb woensdag. Het Italiaanse medium baalt ervan dat Valente, die een Italiaanse vader heeft, uiteindelijk voor het Nederlands elftal koos.

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"Valente had Italië kunnen vertegenwoordigen. Maar een jaar geleden besloot Ronald Koeman, destijds bondscoach van Nederland, de knoop door te hakken en hem voor onze neus weg te kapen", schrijft journalist Gaetano Mocciaro. "Koeman herkende het talent en besloot hem definitief Nederlands te maken. Voetbaltechnisch gezien dan, want zijn hart blijft voor de helft Italiaans."

Italiaanse media betreuren mislopen Luciano Valente

Ook La Gazzetta dello Sport staat uitgebreid stil bij de interlandkeuze van Valente. "Italië is hem onderweg kwijtgeraakt", luidt de kop. Volgens de roze sportkrant droomde de middenvelder ervan om voor Italië te spelen, maar liep het anders.

"Hij wachtte op een telefoontje van bondscoach Gattuso, maar kreeg er een van Koeman. Zo vervloog de Italiaanse droom van de jongen uit Groningen en werd oranje zijn belangrijkste kleur", schrijft journaliste Fabiana Della Valle.

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Valente bevestigde dinsdag op de persconferentie dat hij aanvankelijk beide opties openhield. "Ik heb voor de Italiaanse jeugdelftallen gespeeld en stond open voor beide nationale ploegen. Vanuit Italië liet niemand meer iets van zich horen. Toen kwam het telefoontje van Koeman en werd de keuze eigenlijk heel eenvoudig", vertelt de Feyenoorder.

De middenvelder kwam eerder uit voor Italië Onder 19 en Onder 20, voordat hij de overstap maakte naar Jong Oranje. Daar maakte hij met vier doelpunten in acht interlands indruk. In november 2025 volgde zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.

De Italiaanse media zijn ondertussen bijzonder lovend over zijn ontwikkeling in Rotterdam. "De cijfers liegen niet", schrijft Tuttomercatoweb. "Vorig seizoen veroverde hij al het middenveld van Feyenoord en inmiddels heeft hij ook de aanvoerdersband gekregen."

Ook zijn persoonlijkheid maakt indruk. "Zijn kandidatuur voor het aanvoerderschap is volkomen logisch. Hij heeft zich onderscheiden als een mondige en charismatische speler en kende bovendien een uitstekend debuutseizoen", aldus de Italiaanse voetbalwebsite.

'Pizza Valente'

Beide kranten besteden uitgebreid aandacht aan de Italiaanse roots van Valente. Zijn vader Roberto, afkomstig uit Rome, speelde vroeger voor Siena en Maceratese en stond in 1984 tijdens een oefenwedstrijd zelfs tegenover Diego Maradona. Later verhuisde hij naar Nederland, waar hij in Haren jarenlang een restaurant runde.

Roberto bracht zijn liefde voor Lazio over op zijn zoons. "Ik heb het Italiaanse voetbal altijd gevolgd. Vroeger keken we thuis naar de Serie A, omdat mijn vader supporter van Lazio is. Mijn grote idool was Miroslav Klose, hoewel ik middenvelder ben en hij spits was", vertelt Valente.

Tuttomercatoweb haalt bovendien een bijzondere supportersactie aan. Supporters van Feyenoord toonden eens een Italiaanse vlag waarop Valente als pizzabakker werd afgebeeld, met de kampioensschaal op een dienblad en de tekst 'Pizza Valente'.

La Gazzetta beschrijft Valente als een speler die voortdurend tussen twee culturen heeft geleefd. "Zijn uitbundige en onbevangen kant blijft Italiaans, in evenwicht gehouden door de nuchterheid en praktische instelling die hij van zijn Nederlandse moeder heeft geërfd", schrijft de krant.

Woensdagavond krijgt Valente volgens La Gazzetta een uitgelezen kans om zich te laten zien aan het land dat hem als international liet lopen: "Valente zal de steun van De Kuip gebruiken om de Italianen te laten zien wat ze zijn misgelopen."