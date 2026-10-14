Ajax-fan deelt huiveringwekkend verhaal uit Split: 'Dit is echt andere koek'

Een supporter van Ajax heeft een angstaanjagend verhaal gedeeld over zijn aankomst in het Kroatische Split. De fan stelt dat hij vrijwel direct na het uitstappen uit een taxi werd omsingeld door ongeveer twintig gemaskerde mannen met wapens. Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, heeft het relaas woensdag gedeeld op X om andere supporters te waarschuwen.

Ajax speelt donderdagavond in de Conference League tegen Hajduk Split. De club heeft meerdere meldingen ontvangen van supporters die zijn geïntimideerd of fysiek zijn belaagd. Taxichauffeurs zouden aan de harde kern van Hajduk doorgeven wanneer ze Ajax-fans vervoeren, waarna die bij het uitstappen worden opgewacht.

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Nagtzaam deelt het verhaal met toestemming van de betrokken supporter. "Als je dit verhaal leest van een supporter vanuit Split word je nogmaals met je neus op de feiten gedrukt. In overleg met deze supporter publiceer ik zijn verhaal: pas goed op elkaar!", schrijft hij.

Ajax-supporter beschrijft angstaanjagende aankomst in Split

De supporter beschrijft hoe zijn reis naar Split aanvankelijk zonder grote problemen verliep, maar kort na aankomst in de stad een grimmige wending kreeg. "Ik wil niemand bang maken, maar iedereen die nog gaat ernstig serieus waarschuwen voor de gevaren, waarbij je gewoon kansloos bent. We kwamen 22.30 uur aan op het vliegveld en bleken de laatste vlucht van de dag te zijn. In de aankomsthal moest iedereen z'n paspoort inleveren bij een soort defensiekorps. Dit duurde allemaal lang natuurlijk en vervolgens moest je opschrijven in welk hotel je verbleef en hoe je naar de stad ging reizen."

De uitgebreide controles op de luchthaven wekten aanvankelijk geen argwaan. Pas nadat de supporter en zijn reisgezelschap met een taxi naar de stad waren gebracht, ging het volgens hem mis. "Bij het uitstappen van de taxi werden we meteen gespot door wat mannen in zwarte kleding en dan weet je genoeg. Er was ook geen weg meer terug in die donkere straatjes. Niet lang daarna werden we ingesloten door een groep van zo'n 20 mannen met bivakmutsen en wapens."

De supporter vreest dat de situatie rondom de wedstrijd tegen Hajduk Split verder uit de hand zal lopen. "Ik heb weleens eerder vechtpartijen of wat ook gezien, maar dit is echt andere koek. Vooral vanavond en morgen rond de wedstrijd (vooral na de wedstrijd) wordt het chaos. Wij zijn na één minuut in Split al aangevallen, het is naïef te denken dat het daarbij blijft."

Achttien Ajax-supporters opgepakt in Split

De onrust in Split leidde dinsdag al tot achttien arrestaties van Ajax-supporters. Volgens Kroatische media werden zij preventief aangehouden om confrontaties met aanhangers van Hajduk Split te voorkomen. Bij de supporters zouden steekwapens zijn aangetroffen. Op foto's van de arrestaties zijn ook stenen blokken op terrastafels te zien.

Ajax had zijn supporters vooraf al gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's. Aanvankelijk adviseerde de club om via Bolt of Uber te reizen, maar inmiddels wordt ook daarvoor gewaarschuwd. De politie is op de hoogte van de incidenten en heeft de aanwezigheid in de stad en op de luchthaven opgeschroefd.

Voor de wedstrijd van donderdag, die om 18.45 uur begint, is een verzamelpunt ingericht. Vanaf daar worden de meegereisde Ajax-supporters gezamenlijk met bussen naar het stadion vervoerd.