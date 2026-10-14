Iedereen kijkt naar López, maar Feyenoord kent nóg een schuldige bij de 0-1

is in de eerste helft van het duel tussen Feyenoord en Como het mikpunt van kritiek. Daar is reden toe, want de linksback van de Rotterdammers ging bij de openingstreffer van de Italianen behoorlijk in de fout. Toch mag ook de rol van Feyenoord-doelman kritisch worden bekeken.

Het is de achttiende minuut wanneer López zich verslikt in de snelheid van Como-rechtsbuiten Assane Diao. De Senegalese aanvaller kan de bal aannemen en vervolgens ongehinderd doorlopen richting het doel van Ernst. De Spaanse verdediger is geklopt en kan niet meer voorkomen dat Diao oog in oog met de doelman komt te staan.

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Wat opvalt, is dat Ernst aanvankelijk dicht bij zijn doellijn blijft staan terwijl Diao alle ruimte krijgt om richting het doel te lopen. De Duitse doelman lijkt af te wachten hoe de aanvaller de situatie gaat uitspelen, terwijl er geen Feyenoord-verdediger meer in de buurt is om Diao af te stoppen. Daardoor komt het moment waarop Ernst moet ingrijpen steeds dichterbij.

© Ziggo

De doelman komt uiteindelijk wel uit zijn doel, maar op dat moment heeft Diao nog voldoende mogelijkheden om de bal langs hem te spelen. Ernst probeert de hoek te verkleinen door naar voren te komen en zijn lichaam breed te maken. Daarmee maakt hij het de aanvaller lastiger om de bal langs hem te krijgen, maar de ruimte is nog niet volledig verdwenen.

Op de beelden is te zien dat Diao de bal aan de rechterkant van Ernst langs het uitgestrekte been van de doelman kan spelen. Ernst reageert nog door zijn been uit te steken, maar de bal gaat er net langs. De doelman komt daarmee dichtbij een redding, maar kan niet voorkomen dat Como op voorsprong komt.

© Ziggo

De vraag is of Ernst eerder had kunnen anticiperen op de situatie, en daar lijkt het wel op. Door eerder uit zijn doel te komen en de afstand tot Diao sneller te verkleinen, had hij de ruimte voor de aanvaller mogelijk kunnen beperken en hem voor een moeilijkere keuze kunnen stellen. Tegelijkertijd moet een doelman het juiste moment kiezen: te vroeg uitkomen kan een aanvaller juist de gelegenheid geven om hem te passeren. Het gaat dus niet simpelweg om zo snel mogelijk van de doellijn komen, maar om het juiste moment waarop de doelman de afstand tot de aanvaller verkleint.

López is uiteraard de hoofdschuldige aan de 0-1, omdat hij Diao de gelegenheid geeft om zo eenvoudig richting het doel te lopen. Toch laten de beelden ook ruimte voor kritiek op Ernst. De doelman krijgt de aanvaller uiteindelijk niet voldoende onder druk om een doelpunt te voorkomen. Hoewel hij nog dichtbij een redding komt, had hij als hij korter op de aanvaller zat mogelijk het verschil kunnen maken. Diao krijgt nu de kans om de bal langs Ernst in de hoek te plaatsen en doet dat met succes: 0-1.