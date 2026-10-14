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Ajax-aanvaller loopt nieuwe blessure op: 'Het is een klap...'

14 oktober 2026, 20:37
Michel Sanchez
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Simon Adingra ontbreekt donderdagavond bij het duel tussen Hajduk Split en Ajax. De buitenspeler, die afgelopen weekend tegen NEC (1-1) zijn debuut maakte, is opnieuw geblesseerd geraakt. Hoofdtrainer Míchel Sánchez geeft uitleg.

"Hij heeft een nieuwe klap op zijn geblesseerde enkel gekregen en heeft vandaag getest, maar hij voelde zich niet fit genoeg om te spelen. We zullen zien of hij de komende dagen beschikbaar is. Hopelijk wel, want het is een klap op dezelfde plek. Maar we denken dat hij binnen korte tijd weer fit zal zijn", vertelt Sánchez hoopvol.

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Adingra liep de enkelblessure eerder dit seizoen al op, waardoor hij de eerste competitiewedstrijden moest missen. Tegen NEC maakte hij als invaller zijn eerste minuten in het rood-wit van Ajax. De buitenspeler creëerde nog een aardige mogelijkheid, maar kon niet voorkomen dat Ajax punten verspeelde tegen de Nijmegenaren.

Adingra komt tegen Hajduk Split dus in ieder geval niet in actie. Verder is Sánchez niet van plan om veel te rouleren tegen de Kroaten. "Voor mij is het belang van de competitie heel groot en we zullen het best mogelijke team opstellen om de wedstrijd te winnen. Alle spelers zullen gedurende het seizoen belangrijk zijn, omdat we in drie competities actief zijn. De beslissingen worden wedstrijd voor wedstrijd genomen. We gaan spelers niet speciaal rust geven. We geloven in de prestaties van het team en we zullen morgen op zoek gaan naar de beste basisopstelling voor de winst."

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wim_72
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

wim_72
196 Reacties
68 Dagen lid
162 Likes
wim_72
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Michel heeft er geen vertrouwen in

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Hajduk Split
18:45
Ajax
Wordt gespeeld op 15 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Simon Adingra

Simon Adingra
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 24 jaar (1 jan. 2002)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
0
0
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Monaco
14
3
2025/2026
Sunderland
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Groningen
8
6
14
7
Fortuna
8
-1
14

Complete Stand

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