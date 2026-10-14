Ajax-aanvaller loopt nieuwe blessure op: 'Het is een klap...'

ontbreekt donderdagavond bij het duel tussen Hajduk Split en Ajax. De buitenspeler, die afgelopen weekend tegen NEC (1-1) zijn debuut maakte, is opnieuw geblesseerd geraakt. Hoofdtrainer Míchel Sánchez geeft uitleg.

"Hij heeft een nieuwe klap op zijn geblesseerde enkel gekregen en heeft vandaag getest, maar hij voelde zich niet fit genoeg om te spelen. We zullen zien of hij de komende dagen beschikbaar is. Hopelijk wel, want het is een klap op dezelfde plek. Maar we denken dat hij binnen korte tijd weer fit zal zijn", vertelt Sánchez hoopvol.

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Adingra liep de enkelblessure eerder dit seizoen al op, waardoor hij de eerste competitiewedstrijden moest missen. Tegen NEC maakte hij als invaller zijn eerste minuten in het rood-wit van Ajax. De buitenspeler creëerde nog een aardige mogelijkheid, maar kon niet voorkomen dat Ajax punten verspeelde tegen de Nijmegenaren.

Adingra komt tegen Hajduk Split dus in ieder geval niet in actie. Verder is Sánchez niet van plan om veel te rouleren tegen de Kroaten. "Voor mij is het belang van de competitie heel groot en we zullen het best mogelijke team opstellen om de wedstrijd te winnen. Alle spelers zullen gedurende het seizoen belangrijk zijn, omdat we in drie competities actief zijn. De beslissingen worden wedstrijd voor wedstrijd genomen. We gaan spelers niet speciaal rust geven. We geloven in de prestaties van het team en we zullen morgen op zoek gaan naar de beste basisopstelling voor de winst."