Ruud Gullit pakt Feyenoorder totaal onverwachts aan: 'Hij moet écht...'

Ruud Gullit heeft zich woensdagavond na afloop van het Champions League-duel tussen Feyenoord en Como (3-2) kritisch op Nacho Ferri. Bij Ziggo Sport gaf de analist in de nabeschouwing aan dat de Spaanse spits veel te weinig brengt in de voorhoede van Feyenoord.

"We hebben hem bewierookt en veren in zijn reet gestoken, maar ik heb nu zitten kijken en ik heb op hem gelet. Hij doet te weinig mee in het spel. Op het moment dat ze 'm nodig hebben, als ze niet door kunnen combineren, dan moet hij zich aanbieden. Maar hij komt niet los van zijn tegenstander. En daardoor kunnen ze er soms niet uitkomen", zo legt Gullit uit.

Kritiek op balverlies en traag reageren

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De analist van Ziggo Sport zag de boomlange Ferri in de punt van de aanval regelmatig in de problemen komen, alvorens hij na 79 minuten naar de kant werd gehaald. "Hij moet meer meevoetballen en de bal bij zich houden. Hij had een paar keer dat hij probeerde te draaien en de bal verloor. Ik denk dat hij daarom ook gewisseld werd. Ze hadden niemand voorin die de bal bij zich kon houden. Daar moet hij écht beter in worden."

Voor de wedstrijd in De Kuip liet Gullit zich nog lovend uit over de fysieke kwaliteiten van de Spanjaard, maar tijdens het duel zag hij een heel ander beeld: "Ik zit op te letten of hij wakker is op die momenten, maar dan zie ik hem een beetje ronddwalen en elke keer was zijn tegenstander hem te slim af. Dat komt omdat hij te laat reageert. Hij is zo groot, sterk en snel. Dan moet je ietsje meer laten zien. Als hij dat kan, ja dan..."

Feyenoord nam Ferri afgelopen zomer voor een bedrag van negen miljoen euro over van KVC Westerlo. Die transfersom kan door middel van bonussen nog oplopen tot elf miljoen euro. In Rotterdam zette de spits zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2030. In zijn eerste negen officiële wedstrijden voor de club was hij goed voor vijf doelpunten.