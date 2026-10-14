Italiaanse media schrijven massaal hetzelfde over Feyenoord: 'Deze ploeg...'

Italiaanse media zijn lovend over Feyenoord. Met name de intensiteit waarmee de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zich woensdagavond heeft gepresenteerd tegen Como én de individuele klasse van zijn onderwerp van gesprek.

In De Kuip kwamen de gasten uit de Serie A na achttien minuten nog wel op voorsprong via Assane Diao. Feyenoord poetste de achterstand echter al binnen twee minuten weg door een doelpunt van Gjivai Zechiël. Na rust trokken de Rotterdammers het duel naar zich toe toen Hadj Moussa in de 52e minuut vanaf rechts naar binnen dribbelde en prachtig raak schoot in de korte hoek. In de slotfase verdween een schot van de Algerijnse buitenspeler via de paal en de rug van Como-doelman Robert Sánchez in het net voor de bevrijdende 3-1. Anastasios Douvikas maakte er in de blessuretijd nog 3-2 van, maar de overwinning voor Feyenoord kwam niet meer in gevaar.

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Met de zege revancheert de koploper van de Eredivisie zich voor de 5-1 nederlaag op bezoek bij FC Barcelona in de eerste speelronde. Het Italiaanse Calcio Mercato geeft de de Rotterdamse club een 7 voor zijn optreden: "Bovenaan in de Eredivisie en nu volop in de race voor de volgende ronde van de Champions League na een teleurstellende entree tegen FC Barcelona. Het team van Van Bronckhorst speelt met een levendige, aantrekkelijke stijl die talent en fysieke kracht combineert. Houd Feyenoord in de gaten."

Hadj Moussa steelt de show

De meeste complimenten in de Italiaanse pers gaan uit naar Hadj Moussa, die na afloop door de UEFA werd uitgeroepen tot Man of the Match. De rechtsbuiten was bij vlagen ongrijpbaar werd in Italië beloond met een 7,5: "Hij is de gevaarlijkste speler van Feyenoord en liet dat vroeg in de tweede helft zien met zijn 2-1. De verdedigers van Como lieten hem echter te veel ruimte. Hij speelde een hoofdrol in de tweede helft en werd uitgeroepen tot MVP."

Ook Lariosport, het lokale sportmedium uit Como, zag dat de ploeg van trainer Cesc Fàbregas geen grip kreeg op de aanvaller en het hoge tempo van de thuisploeg: "De ploeg van Fàbregas had het zwaar, overweldigd door de verstikkende intensiteit van de Nederlanders. Hadj Moussa, de meest getalenteerde speler van Feyenoord, was een constante dreiging. Feyenoord legde meer intensiteit en strijdlust op het veld: geen drama voor Como, deze nederlaag kan de jongens van Fàbregas een aantal lessen leren."

Kolkende Kuip

Naast het veldspel van Feyenoord maakte ook de sfeer op de tribunes veel indruk op de Italiaanse pers. La Gazzetta dello Sport wijst naar de impact die het Rotterdamse publiek maakt in dit soort wedstrijden: "Het geschreeuw van het publiek intimideerde de Como-spelers, die niet gewend zijn aan zulke verhitte stadions. Zo eindigde Como's eerste Europese uitwedstrijd, die de fouten blootlegde van een team dat nog te onvolwassen is, in een van de heetste stadions van Europa."