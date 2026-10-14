Dumfries wint, maar ziet twee Nederlanders de show stelen tegen zijn Real Madrid

en hebben woensdagavond uitgeblonken in een waar spektakelstuk tussen AS Roma en Real Madrid (3-4). De twee Nederlanders waren verantwoordelijk voor alle Romeinse treffers, maar zullen daar weinig waarde aan hechten. AS Roma gaf de wedstrijd in de slotfase namelijk volledig uit handen.

AS Roma is al het hele seizoen goed in vorm. De ploeg staat derde in de Serie A en verloor tot dusverre geen enkele wedstrijd. De nieuwe trainer Gian Piero Gasperini heeft zijn zaken goed voor elkaar in Rome en liet dat woensdagavond opnieuw zien.

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Marten de Roon zette de Romeinen na twintig minuten op voorsprong. En hoe: de Nederlander schoot de bal op werkelijk prachtige wijze van afstand achter doelman Thibaut Courtois. De Belgische sluitpost zag er bij de treffer van de 35-jarige middenvelder overigens niet goed uit: 1-0.

Real Madrid kwam snel langszij. Vijf minuten na de openingstreffer van De Roon trok Kylian Mbappé de stand gelijk. Toch was AS Roma lange tijd de betere ploeg en creëerde de thuisploeg meer gevaar dan de bezoekers uit Spanje. Kort na rust beloonde de thuisploeg zichzelf met een tweede treffer. Donyell Malen zette zijn ploeg opnieuw op voorsprong.

Tweede goal van Malen

Daar bleef het niet bij. Na een schitterende loopactie van Malen kreeg hij de bal in de 57ste minuut van de wedstrijd aangespeeld door Matias Soule. Hij dook alleen op voor Courtois, die vakkundig de verkeerde hoek in werd gestuurd: 3-1. Het leek de beslissing.

Comeback Real Madrid

Maar dat bleek niet het geval. Real Madrid kwam al snel terug tot 3-2. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg maakte Endrick vervolgens ook de gelijkmaker door AS Roma-doelman Pierluigi Gollini te verschalken. Kort daarna ging het alsnog mis voor de Romeinen: Antonio Rüdiger tikte de bal uit een hoekschop binnen en bezorgde Real Madrid de overwinning: 3-4.

Een avond die voor De Roon en Malen leek uit te draaien op een groot feest, eindigde zo alsnog in een flinke deceptie.