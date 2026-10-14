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Dumfries wint, maar ziet twee Nederlanders de show stelen tegen zijn Real Madrid

14 oktober 2026, 22:55
Denzel Dumfries Real Madrid
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Marten de Roon en Donyell Malen hebben woensdagavond uitgeblonken in een waar spektakelstuk tussen AS Roma en Real Madrid (3-4). De twee Nederlanders waren verantwoordelijk voor alle Romeinse treffers, maar zullen daar weinig waarde aan hechten. AS Roma gaf de wedstrijd in de slotfase namelijk volledig uit handen.

AS Roma is al het hele seizoen goed in vorm. De ploeg staat derde in de Serie A en verloor tot dusverre geen enkele wedstrijd. De nieuwe trainer Gian Piero Gasperini heeft zijn zaken goed voor elkaar in Rome en liet dat woensdagavond opnieuw zien.

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Marten de Roon zette de Romeinen na twintig minuten op voorsprong. En hoe: de Nederlander schoot de bal op werkelijk prachtige wijze van afstand achter doelman Thibaut Courtois. De Belgische sluitpost zag er bij de treffer van de 35-jarige middenvelder overigens niet goed uit: 1-0.

Real Madrid kwam snel langszij. Vijf minuten na de openingstreffer van De Roon trok Kylian Mbappé de stand gelijk. Toch was AS Roma lange tijd de betere ploeg en creëerde de thuisploeg meer gevaar dan de bezoekers uit Spanje. Kort na rust beloonde de thuisploeg zichzelf met een tweede treffer. Donyell Malen zette zijn ploeg opnieuw op voorsprong.

Tweede goal van Malen

Daar bleef het niet bij. Na een schitterende loopactie van Malen kreeg hij de bal in de 57ste minuut van de wedstrijd aangespeeld door Matias Soule. Hij dook alleen op voor Courtois, die vakkundig de verkeerde hoek in werd gestuurd: 3-1. Het leek de beslissing.

Comeback Real Madrid

Maar dat bleek niet het geval. Real Madrid kwam al snel terug tot 3-2. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg maakte Endrick vervolgens ook de gelijkmaker door AS Roma-doelman Pierluigi Gollini te verschalken. Kort daarna ging het alsnog mis voor de Romeinen: Antonio Rüdiger tikte de bal uit een hoekschop binnen en bezorgde Real Madrid de overwinning: 3-4.

Een avond die voor De Roon en Malen leek uit te draaien op een groot feest, eindigde zo alsnog in een flinke deceptie.

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Roma - Real Madrid

AS Roma
3 - 4
Real Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Marten de Roon

Marten de Roon
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 35 jaar (29 mrt. 1991)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Roma
3
0
2025/2026
Atalanta
34
1
2024/2025
Atalanta
36
4
2023/2024
Atalanta
30
0

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Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Barcelona
2
7
6
2
Sporting
2
4
6
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4
FC Bayern
2
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4
5
Paris SG
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5
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6
Como
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7
Man Utd
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8
Stuttgart
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Villarreal
2
1
3
11
Villa
1
1
3
12
Betis
1
1
3
13
Atlético
2
1
3
14
Dortmund
1
1
3
15
Liverpool
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Real Madrid
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1
3
17
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1
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0
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26
Viking
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1
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LASK
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0
28
Inter
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-2
0
29
Porto
1
-2
0
30
Slavia
2
-3
0
31
Napoli
2
-3
0
32
Lille
2
-4
0
33
Feyenoord
1
-4
0
34
Galatasaray
2
-5
0
35
Slovan
1
-5
0
36
Bodø/Glimt
1
-5
0

Complete Stand

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