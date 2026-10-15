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Perr Schuurs enorm onder vuur bij NEC - Levski Sofia: ‘Hij lijkt wel een Ajax…’

15 oktober 2026, 22:02
Perr Schuurs NEC Levski Sofia
Foto: © Ziggo Sport
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Perr Schuurs ligt onder vuur na de eerste helft van NEC in het Europa League-duel met Levski Sofia. De 26-jarige centrumverdediger zag er bij meerdere momenten bijzonder slecht uit en krijgt op sociale media forse kritiek.

NEC is tegen Levski Sofia op zoek naar eerherstel na de 5-0 nederlaag tegen Juventus tijdens de Europa League-ouverture van enkele weken geleden. De ploeg van trainer Dick Schreuder begon prima aan het duel met Levski Sofia, maar daarna kregen de bezoekers uit Bulgarije steeds meer grip op de wedstrijd.

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Everton Bala leek Levski Sofia na ruim een kwartier op voorsprong te schieten, maar het doelpunt van de Braziliaan werd afgekeurd vanwege buitenspel. Tien minuten voor rust kwam NEC alsnog op achterstand door een treffer van Reinaldo.

Schuurs zag er bij de openingstreffer bijzonder slecht uit. Reinaldo draaide na een lange bal van doelman Svetoslav Vutsov kinderlijk eenvoudig weg bij de verdediger, waarna hij geen fout maakte in de afronding: 0-1.

Kort daarvoor ging Schuurs ook al opzichtig in de fout. De verdediger probeerde Reinaldo met een tackle van de bal te zetten, maar timede verkeerd. Daardoor kon Reinaldo alleen op Gonzalo Crettaz af, maar ditmaal faalde de Braziliaan in de afronding.

Schuurs krijgt op sociale media ontzettend veel kritiek. "Schuurs heeft geen snelheid en de draaicirkel van een tractor. Loopt als een late dertiger achter de feiten aan", schrijft een kijker bijvoorbeeld op X. Iemand anders noemt Schuurs 'de man van de cadeautjes vanavond'.

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Perr Schuurs

Perr Schuurs
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 26 jaar (26 nov. 1999)
Positie: V (C)
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