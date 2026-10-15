Martijn Krabbendam verwacht dat Feyenoord zaterdagavond gaat rouleren tegen Telstar, omdat een aantal spelers 'in het rood' zitten. Dat geeft de journalist van Voetbal International aan in een extra aflevering van de Dick Voormekaar Podcast.

Van Bronckhorst heeft er in de openingsfase van het seizoen voor gekozen om weinig te rouleren. Vaak spelen dezelfde spelers, zoals woensdagavond tegen het Italiaanse Como (3-2 winst). De opstelling was exact hetzelfde als die van zaterdag, toen Feyenoord in De Kuip met 2-0 afrekende met AZ.

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"Als je de mensen binnen Feyenoord spreekt, zitten ze aardig in het rood", zegt Krabbendam over de fysieke gesteldheid van de Feyenoord-spelers. "Als je met zoveel intensiteit en energie speelt, dan ga je een keer de rekening betalen en moet je dat heel goed managen. Dat is precies wat ze nu aan het doen zijn. Ik verwacht dat ze zaterdag tegen Telstar met een aantal andere spelers gaan beginnen. Van Bronckhorst gaat nu gebruikmaken van zijn bank."

Luciano Valente

Valente is mogelijk een van de spelers die tegen Telstar niet in actie komt. De aanvoerder van de Rotterdamse club viel woensdagavond tijdens de rust uit met klachten. Krabbendam was desondanks onder de indruk van zijn eerste 45 minuten: "Valente speelde heel goed, maar Paz ook. Valente gaat wel richting het niveau dat hoger is dan Feyenoord. Hij voetbalt zo makkelijk en vindt makkelijk de oplossing. Ook weer een paar keer een steekpass waar hij patent op heeft. Jammer dat hij er in de rust uit moest. Feyenoord is heel voorzichtig met hem, ook wel met meer spelers."