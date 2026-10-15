Clarence Seedorf wil Nederlandse tv-analist per direct naar Corinthians halen

Clarence Seedorf hoopt Jimmy Floyd Hasselbaink toe te voegen aan zijn technische staf bij Corinthians. De nieuwe hoofdtrainer van de Braziliaanse club heeft de 54-jarige oud-spits van het Nederlands elftal gebeld om te polsen of hij open staat voor een stap naar São Paulo.

Hasselbaink is tegenwoordig werkzaam als analist bij het Engelse Sky Sports en bevestigde daar woensdagavond in de uitzending dat er contact is geweest. "Ja, ik ben door hem gebeld. Ik ken hem natuurlijk erg goed. Ik heb met hem gevoetbald. We hebben elkaar gesproken en ja, er zit een kern van waarheid in het verhaal. Het is iets voor mij om over na te denken. Ik wil weer de trainerswereld induiken. Maar het is nog niet aanstaande. Ik moet erover nadenken, maar we hebben inderdaad gesproken. Laten we het daarbij laten."

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Het is een tijdje geleden dat Hasselbaink actief was in de voetballerij. De laatste jaren maakt hij voornamelijk naam als analist op de Engelse televisie. In augustus 2024 stond hij voor het laatst op het trainingsveld. De 23-voudig international nam destijds afscheid bij de Engelse voetbalbond FA, waar hij als assistent-bondscoach onder Gareth Southgate werkte. In het verleden was de oud-spits al assistent bij Nottingham Forest en werkte hij als hoofdtrainer bij Royal Antwerp, Burton Albion (twee periodes), Queens Park Rangers en Northampton Town.

Nu hoopt Seedorf de voormalig spits mee te nemen naar Brazilië, waar Seedorf woensdagavond officieel werd gepresenteerd aan de media. De oud-middenvelder tekende een contract tot het einde van 2027 bij de club uit São Paulo, waar hij direct voor een zware klus staat: Corinthians behoeden voor degradatie uit de Série A.