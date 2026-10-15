Chaos in Split, vlak voor wedstrijd van Ajax: 57 aanhoudingen

De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden nadat fans van Hajduk Split en Ajax met elkaar op de vuist waren gegaan in het centrum van Split. Dat melden verschillende Kroatische media.

Volgens het Kroatische medium Index.hr moest de politie massaal uitrukken om te voorkomen dat honderden voetbalsupporters dat het uit de hand zou lopen. Op beelden die circuleren op sociale media te zien dat fans van de twee clubs de confrontatie met elkaar opzoeken. Ook is te zien dat tientallen leden van een supportersvereniging van Hajduk Split zich verzamelen in het stadscentrum, waarna ze door de politie uit elkaar werden gehaald. Er zouden bijna zestig aanhoudingen zijn verricht. Volgens de berichtgeving zijn er geen gewonden gevallen.

Eerdere arrestaties op terras en veiligheidsmaatregelen

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Het is nog onduidelijk of er ook Nederlandse supporters zijn aangehouden. De ongeregeldheden in de nacht volgen op de eerdere arrestatie van achttien Ajax-supporters op een terras in Split. Zij werden woensdag al opgepakt door de politie aan de Riva-promenade. Volgens Kroatische media hadden zij slag- en steekwapens en stenen bij zich

De spanningen in Split lopen al enkele dagen flink op. Ajax en de Supportersvereniging Ajax lieten eerder weten dat meegereisde fans in de stad fysiek zijn belaagd en geïntimideerd door Torcida, de harde kern van de thuisploeg. Eind september waarschuwde de Amsterdamse club de eigen aanhang al voor de veiligheidsrisico's in Kroatië. Daarbij kregen supporters het dringende advies om in de stad geen clubkleding te dragen en extra waakzaam te zijn in de wijk Varoš.

Debuut van Ajax in de Conference League

Ondanks alle onrust in de stad wordt er vanavond gewoon gevoetbald. Ajax neemt het om 18.45 uur op tegen Hajduk Split, de huidige koploper van Kroatië.