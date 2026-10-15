Julian Brandt blikt in aanloop naar het Conference League-duel tegen Hajduk Split tevreden terug op zijn eerste maanden bij Ajax. In gesprek met Ziggo Sport laat de dertigjarige Duitse middenvelder zich uit over zijn beginperiode in Amsterdam en zijn zoektocht naar zijn rol als leider binnen de ploeg

De aanvallende middenvelder maakte in juli transfervrij de overstap van Borussia Dortmund en zette in de Johan Cruijff ArenA zijn handtekening onder een contract tot medio 2029. Onder hoofdtrainer Míchel Sánchez veroverde hij direct een basisplaats en scoorde hij zes keer in zijn eerste elf officiële wedstrijden voor de club. Brandt maakt indruk. De middenvelder blijkt een topaankoop van technisch directeur Jordi Cruijff.

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De middenvelder noemt zijn eerste maanden in Amsterdam 'vrij interessant': "Ik kende de stad al, dus dat was geen grote verrassing, maar de club was zoals ik hem verwachtte. Een professionele club die heel goed werk doet en een geweldige sfeer in een topstadion. Ik geniet er elke dag van."

Brandt zoekt naar zijn rol als routinier

Na zeven seizoenen in Dortmund behoort de Duitser bij Ajax tot de meer ervaren krachten in de selectie. Dat is even wennen voor hem, zo geeft hij toe: "Voor mij is het nieuw om een ervaren jongen te zijn. Ik ben nog mijn rol aan het vinden, want ik ben niet echt een extraverte jongen. Ik denk meer over mijzelf en mijn type spel, maar als je een groep wil leiden met andere ervaren jongens dan moet je in die rol passen. Daar ben ik de laatste maanden over aan het leren. Het is hard werken, maar we gaan de juiste richting op."

Lof en aandachtspunten voor Ouazane

Op de vraag of er in de huidige Ajax-selectie spelers zijn die qua speelstijl met hem te vergelijken zijn, noemt de middenvelder de jonge Marokkaans international Ouazane. Brandt: "Het is moeilijk om precies iemand zoals ik te noemen, maar een jonge jongen met veel potentie is Appie (Abdellah Ouazane, red.). Hij heeft de kwaliteiten om uit niets iets te maken. Hij moet nog steeds veel leren. Hij creëert veel en stopt veel moeite in zijn acties, maar voor het doel mist hij dan het afmaken. Wij hebben veel interessante spelers, dus ik zou niet alleen hem willen noemen."

Europese start tegen Hajduk Split

Voor Ajax gaat donderdagavond om 18.45 uur de competitiefase van de Conference League van start met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split. Lees hier een uitgebreide analyse over de Kroatische opponent.