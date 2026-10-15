Ochtendkranten zien drie absolute uitblinkers bij Feyenoord na zege op Como

In het Algemeen Dagblad staat Zechiël na het Europese duel op de voorpagina van het sportkatern met de kop 'Bellissimo'. Journalist Sjoerd Mossou geniet met volle teugen van de ontwikkeling van de 22-jarige middenvelder: "De doorbraak van de jonge Feyenoorder begint steeds meer op een sensatie te lijken. De UEFA gaf de Man van de Wedstrijd-bokaal na afloop aan Hadj Moussa, die na rust goed was voor anderhalve goal (zijn tweede treffer werd formeel aangemerkt als eigen doelpunt). Maar op een gedenkwaardige, boeiende voetbalavond in de Kuip was toch echt Zechiël de absolute uitblinker", schrijft Mossou.

Lof voor rechterflank met Read en Hadj Moussa

Naast de complimenten voor de middenvelder gaat er veel aandacht uit naar de rechterkant van het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. "Het gouden duo heerst ook in Europa. Feyenoord boog een 0-1 achterstand tegen Como om, waarbij de gouden tandem aan de rechterkant met Givairo Read en Anis Hadj Moussa alweer beslissend was", schrijft clubwatcher Mikos Gouka.

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In De Telegraaf sluit Valentijn Driessen zich aan bij de lof voor het drietal. Hij prijst het besluit van de directie om de twintigjarige Read en de Algerijnse aanvaller binnenboord te houden. Op Read, die vorige week vrijdag werd uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand, wees Feyenoord eerder een bod van bijna dertig miljoen euro af. Hadj Moussa bleef in september ondanks serieuze interesse van Al-Ittihad in Rotterdam.

Driessen: "Een goede inschatting van de clubleiding want de twee Feyenoorders aan de rechterkant waren samen met Zechiël doorslaggevend. Of er ooit nog meer dan veertig miljoen euro op tafel komt? Als Hadj Moussa zijn huidige vorm vasthoudt en in de Champions League zijn beslissende stempel blijft drukken op de resultaten van Feyenoord dan gaat hij voor veel meer weg dan hij in augustus zou hebben opgeleverd", stelt de journalist.

Eerste Champions League-punten voor koploper Feyenoord

Met de 3-2 zege op de Italianen herstelt Feyenoord zich van de eerdere 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona en pakt het de eerste drie punten in de Champions League. In de Volkskrant schrijft verslaggever Bart Vlietstra: "Feyenoord wil weer een topclub zijn en is aardig op weg. In de competitie staat het bovenaan en woensdagavond werd aangetoond dat het ook in de Champions League punten kan pakken."