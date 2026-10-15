Kees Smit moet hopen dat Messi beter heeft opgelet: zijn lijst uit 2015 is ontluisterend

heeft de zegen van gekregen. De twintigjarige middenvelder van AZ behoort tot tien talenten die in een nieuwe reclamecampagne van Adidas worden gepresenteerd als de sterren van morgen. Een prachtige erkenning, maar met garantie tot aan de voordeur. Messi wees elf jaar geleden namelijk ook tien toekomstige wereldsterren aan. Lang niet iedereen heeft die verwachtingen waargemaakt.

In 2015 lanceerden Messi en Adidas de campagne Backed by Messi. Tien veelbelovende voetballers mochten zich bij 'Team Messi' voegen en op de voetbalschoenen van de Argentijnse superster spelen. Het idee was duidelijk: deze jongens zouden de voetbalwereld gaan veroveren. Inmiddels zijn we elf jaar verder en blijkt dat de beste voetballer ter wereld niet automatisch de beste talentscout is. Al moet daarbij worden aangetekend dat het vooral om een reclamecampagne van Adidas ging.

Wat is er geworden van de tien talenten die Messi in 2015 aanwees?

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De bekendste naam uit het gezelschap is ongetwijfeld Timo Werner (30). De Duitser groeide bij RB Leipzig uit tot een doelpuntenmachine, verdiende een transfer naar Chelsea en won in 2021 de Champions League. Zijn carrière kende daarna de nodige hobbels, maar Werner heeft als 57-voudig Duits international weinig reden tot klagen. Tegenwoordig speelt hij voor San Jose Earthquakes in de Verenigde Staten.

Ook Jérémie Boga (29) heeft zijn belofte voor een behoorlijk deel ingelost. De voormalig Chelsea-speler maakte vooral indruk bij Sassuolo, won met Ivoorkust de Afrika Cup en verdiende een transfer naar Juventus, dat hem afgelopen zomer definitief vastlegde. Aleksey Miranchuk (30) schopte het vanuit Lokomotiv Moskou tot Atalanta, waarmee hij in 2024 de Europa League won. Inmiddels verdient de Rus zijn geld bij Atlanta United.

Dan is er Gyasi Zardes (35), die vorige maand zijn afscheid als profvoetballer aankondigde. De Amerikaanse spits verzamelde 68 interlands, won tweemaal de MLS Cup en maakte meer dan honderd competitiedoelpunten op het hoogste Amerikaanse niveau. Geen wereldster, maar absoluut een geslaagde profcarrière.

Voor verschillende andere uitverkorenen verliep het avontuur aanzienlijk minder sprookjesachtig.

© Imago. Kenedy bij Chelsea in 2015

Neem Kenedy (30). De Braziliaan stond in 2015 te boek als een groot talent van Chelsea, maar groeide vooral uit tot een specialist in verhuurperiodes. Via onder meer Newcastle United, Getafe en Granada belandde hij uiteindelijk bij het Mexicaanse Pachuca.

Maxwel Cornet (30) deed het aanvankelijk uitstekend bij Olympique Lyon, waarna avonturen bij Burnley en West Ham United volgden. Door blessures en tegenvallende prestaties verloor de Ivoriaan echter terrein. Na verhuurperiodes aan Southampton en Genoa keerde hij afgelopen zomer terug bij West Ham.

Ook Rony Lopes (30) leek voorbestemd voor de Europese top. Hij brak als tiener door bij Manchester City, maakte indruk bij AS Monaco en verdiende een transfer naar Sevilla. Het werd geen succesverhaal. Na een uitgebreide rondreis langs Europese clubs speelt de Portugees tegenwoordig voor Motor Lublin in Polen. Waarschijnlijk niet helemaal de bestemming die Messi in 2015 voor ogen had.

Maar het kan nog opmerkelijker. James Wilson (30) scoorde in 2014 twee keer tijdens zijn debuut voor Manchester United. De Engelse spits leek een gouden toekomst tegemoet te gaan, maar verdween via diverse huurconstructies uit beeld. Hij speelde later onder meer voor Salford City, Port Vale en Northampton Town. Sinds de zomer van 2025 zit hij zonder club.

Accursio Bentivegna (30) begon zijn loopbaan bij Palermo, maar wist nooit definitief door te breken op het hoogste Italiaanse niveau. De aanvaller speelt tegenwoordig bij Casertana in de Serie C, het derde niveau van Italië.

Tot slot is er Khiry Shelton (33). De Amerikaan bouwde een redelijke carrière op in de MLS bij New York City FC en Sporting Kansas City, met tussendoor een kort avontuur bij het Duitse SC Paderborn. Sinds begin 2026 zit ook hij zonder club.

Speler Leeftijd Huidige club (2026) Belangrijkste prestaties Timo Werner 30 San Jose Earthquakes (VS) Groeide bij RB Leipzig uit tot doelpuntenmachine, won in 2021 de Champions League met Chelsea, 57-voudig Duits international Jérémie Boga 29 Juventus (Italië) Indruk gemaakt bij Sassuolo, won met Ivoorkust de Afrika Cup, transfer naar Juventus Aleksey Miranchuk 30 Atlanta United (VS) Via Lokomotiv Moskou naar Atalanta, won in 2024 de Europa League Gyasi Zardes 35 Gestopt als profvoetballer 68 interlands, tweemaal MLS Cup gewonnen, meer dan honderd competitiedoelpunten in de MLS Kenedy 30 Pachuca (Mexico) Groot talent bij Chelsea, daarna vooral verhuurperiodes via Newcastle United, Getafe en Granada Maxwel Cornet 30 West Ham United (Engeland) Goede start bij Olympique Lyon, daarna Burnley en West Ham United, verhuurperiodes aan Southampton en Genoa Rony Lopes 30 Motor Lublin (Polen) Doorbraak bij Manchester City, indruk gemaakt bij AS Monaco, transfer naar Sevilla, daarna rondreis langs Europese clubs James Wilson 30 Zonder club Twee keer gescoord bij debuut voor Manchester United in 2014, daarna huurconstructies bij Salford City, Port Vale en Northampton Town Accursio Bentivegna 30 Casertana (Italië, Serie C) Begon bij Palermo, brak nooit definitief door op het hoogste Italiaanse niveau Khiry Shelton 33 Zonder club Begon zijn MLS-carrière bij NYCFC, daarna periode bij Sporting Kansas City

Messi wijst (ex-)Ajacieden aan

Een jaar later probeerden Messi en Adidas het opnieuw. In 2016 viel de keuze onder anderen op Kasper Dolberg, die destijds als groot talent doorbrak bij Ajax. De Deen kende vervolgens wisselvallige jaren bij onder meer OGC Nice, Sevilla en Anderlecht, voordat hij in 2025 terugkeerde naar Amsterdam.

Ook Davide Calabria, jarenlang een vaste waarde en aanvoerder van AC Milan, stond op de lijst. Andere namen waren Patrick Roberts, Jean-Kévin Augustin, Gabriel Boschilia, Alex Muyl, Kekuta Manneh, Nadya Karpova, Chanathip Songkrasin en Nathan, die destijds op huurbasis voor Vitesse speelde. Opnieuw een gezelschap waarvan lang niet iedereen de absolute wereldtop bereikte.

Na een jarenlange onderbreking werd de campagne in oktobr 2024 nieuw leven ingeblazen. Messi koos toen onder meer Lamine Yamal, al had hij toen al met Spanje het EK gewonnen. Ook Juventus-aanvaller Kenan Yıldız en het Amerikaanse wonderkind Cavan Sullivan kregen een plek in de campagne.

In 2025 kreeg Mika Godts, destijds al een smaakmaker bij Ajax, kreeg een plekje tussen de uitverkorenen. Ook Lily Yohannes, die in de zomer van 2025 van Ajax naar Olympique Lyon vertrok, werd geselecteerd. Verder stonden onder meer Nico Paz van Como en Liverpool-talent Rio Ngumoha op de lijst. Of al die spelers daadwerkelijk de wereldtop halen, valt natuurlijk nog te bezien.

Nu is het dus de beurt aan Smit. De middenvelder van AZ bevindt zich in een select gezelschap met onder anderen Arsenal-talent Max Dowman, Can Uzun van Eintracht Frankfurt en de Mexicaanse belofte Gilberto Mora.