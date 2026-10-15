Opmerkelijke wending rond Tottenham Hotspur-banneling Richarlison

heeft dinsdagavond zijn rentree op het voetbalveld opgeluisterd met een doelpunt. De Braziliaanse aanvaller kwam met Tottenham Hotspur Onder 21 in actie tegen Cheltenham Town in de EFL Trophy. Ondanks zijn treffer eindigde het duel in een nederlaag na strafschoppen.

De 29-jarige spits kwam dit seizoen slechts één keer in actie in de Premier League, eind augustus tegen Brentford. Vervolgens werd hij buiten de Premier League-selectie gehouden. Een vertrek uit Londen kwam niet van de grond. Zowel een mogelijke terugkeer naar Everton als een overstap naar het Braziliaanse Vasco da Gama ketste af. Bij laatstgenoemde club bereikte Richarlison geen akkoord over de persoonlijke voorwaarden.

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Tottenham betaalde in 2022 nog 58 miljoen euro om Richarlison over te nemen van Everton. De Braziliaan, die datzelfde jaar met zijn land op het WK speelde, is inmiddels aangewezen op wedstrijden met de beloften om aan speelminuten te komen. Door zijn ontbrekende Premier League-registratie mocht hij vorige maand ook niet in actie komen tijdens het League Cup-duel met Liverpool.

Tegen Cheltenham maakte Richarlison in de 56e minuut met een fraaie afronding de 1-1. Miracle Adewole bracht Tottenham vervolgens op voorsprong, maar George Miller maakte in blessuretijd gelijk. Cheltenham won daarna de strafschoppenserie met 7-6. Richarlison benutte zijn penalty.

Cheltenham-manager Steve Cotterill is blij dat zijn spelers het mochten opnemen tegen Richarlison. "We hadden het niet verwacht. Toen ik zag dat hij op het wedstrijdformulier stond, was ik daar eigenlijk heel blij mee. Het geeft onze jongens een inkijkje in hoe het er op het hoogste niveau aan toegaat", vertelt hij aan Gloucestershire Live.

Tottenham kampt met opvallende doelpuntencrisis

De situatie van Richarlison is opmerkelijk, omdat Tottenham aanvallend bijzonder moeizaam aan het seizoen is begonnen. De Londenaren maakten slechts drie doelpunten in hun eerste zes Premier League-wedstrijden en staan voorlaatste. Vorig seizoen was Richarlison met elf competitietreffers in 32 wedstrijden nog de clubtopscorer. Sinds zijn komst van Everton maakte hij 27 doelpunten in 103 Premier League-duels.

Trainer Roberto De Zerbi benadrukte in september dat het niet zijn beslissing was om Richarlison buiten de competitie-selectie te houden. Volgens de Italiaan had de spits aan het begin van de voorbereiding zelf aangegeven te willen vertrekken. De Zerbi stelde dat de verdere afhandeling vervolgens onder de verantwoordelijkheid van de club viel.