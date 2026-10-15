Marc ter Stegen onder vuur bij Ajax: 'Wakker worden'

Hans Kraay junior is niet bepaald te spreken over Marc ter Stegen, zo laat hij weten in zijn column voor Voetbal International. De journalist van ESPN vraagt zich hardop af of de Duitse sluitpost van Ajax wel weet dat de Amsterdammers ‘thuis wel moeten winnen van middenmoters’.

Ajax liet zaterdagavond alweer voor de derde keer dit seizoen punten liggen in eigen huis. NEC hield de Amsterdammers op 1-1. Eerder kwam de ploeg van Míchel Sánchez in de Johan Cruijff ArenA niet voorbij sc Heerenveen en Excelsior. Kraay junior verbaast zich over de rol van Ter Stegen en stelt dat hij ‘wakker moet worden’. “Ik heb de indruk dat hij, als Ajax in blessuretijd, thuis nota bene, gelijkstaat tegen SC Heerenveen, Excelsior én NEC, geen flauw idee heeft wat de stand is”, begint hij.

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“Ik zag hem tegen NEC in de 92ste minuut bij een slechte 1-1 tussenstand drie keer dertig seconden met zijn voet op de bal staan, om de NEC-aanvallers te lokken. Nou, al had-ie vijfduizend euro neergelegd, waren ze nog niet gekomen. Dit zal hij toch niet hebben gedaan als Barcelona thuis tegen Málaga in blessuretijd op 1-1 stond? Het slaat werkelijk nergens op”, vervolgt Kraay junior.

Hij sluit af: “Mocht het eventueel uitkomen, moet Míchel toch maar eens tegen Ter Stegen zeggen dat bij Ajax thuis wel gewonnen moet worden van middenmoters.”