Hajduk Split ontleed: dit zijn de wapens waarmee Ajax rekening moet houden

Ajax wacht donderdag in Kroatië een lastige test tegen Hajduk Split, dat met het nodige vertrouwen aan de ontmoeting begint. De ploeg van Gonzalo García won afgelopen weekend nog de beladen derby tegen Dinamo Zagreb (2-1) en is dit seizoen op eigen veld nog ongeslagen. Door de knappe overwinning staat Hajduk Split inmiddels bovenaan in de eigen competitie. In het kolkende Poljud-stadion wil Hajduk zijn Europese rentree extra glans geven, maar waar liggen de kansen en kwetsbaarheden van de Kroaten? Een tactische analyse van de tegenstander van Ajax.

In Nederland is Gonzalo García geen onbekende. De huidige trainer van Hajduk Split was in het seizoen 2019/2020 hoofdtrainer van FC Twente, nadat hij eerder als assistent werkzaam was bij de club uit Enschede. Zijn periode als eindverantwoordelijke eindigde na één seizoen, toen FC Twente besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Ook als speler was García actief in Nederland, onder meer bij FC Groningen, waar hij als aanvallende middenvelder speelde.

Veldbezetting kracht van Hajduk Split

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Onder García hanteert Hajduk Split in balbezit regelmatig een 3-2-4-1-formatie. Rechtsback Mathieu Acapandié trekt daarbij naar binnen en vormt samen met de twee centrale verdedigers een driemansdefensie. Aan de andere kant zorgt de talentvolle linksback Šimun Hrgović juist voor breedte door hoog op het veld positie te kiezen. Die beweging geeft Marin Šotiček, die vanaf de linkerkant speelt, de ruimte om naar binnen te trekken en samen met Dalisson de Almeida 'Dali' een dubbele tien te vormen. De kracht van Hajduk ligt daarmee voor een belangrijk deel in de opbouw, waarin de verdedigers met hun voetballende kwaliteiten een belangrijke rol spelen bij het creëren van aanvallende mogelijkheden.

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© SuperSport HNL

Een belangrijke schakel in de opbouw is verdediger Dario Marešić, die vanuit de rechter halfspace een directe verbinding probeert te leggen met de Almeida. Die laatste maakt zich als een van de twee aanvallende middenvelders tussen de linies aanspeelbaar. Met één verticale pass van Marešić kan Hajduk zo vijf spelers van Dinamo Zagreb uitschakelen en de verdediging openbreken.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

Dat de verdedigers van Hajduk Split risico durven te nemen in de opbouw, blijkt opnieuw uit deze situatie. Marešić vindt opnieuw met een strakke, verticale pass Dalisson de Almeida tussen de linies. Daarmee doorbreekt hij wederom de eerste druk van Dinamo Zagreb en brengt hij Hajduk direct in een positie om vooruit te voetballen. Het onderstreept hoe belangrijk de centrale verdedigers zijn in het spel van Gonzalo García: met lef en passing door de as proberen zij de tegenstander uit elkaar te spelen en de aanvallende middenvelders aan de bal te krijgen.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

De directe speelstijl van Hajduk Split stelt tegenstanders voor problemen, mede dankzij het lef van de verdediger Marešić in de opbouw. Dat opnieuw laat zien door met een risicovolle, verticale pass de linies van Dinamo Zagreb te doorbreken. Ditmaal zoekt hij Abdoulie Sanyang, die vanaf de flank naar binnen trekt en vervolgens de diepte zoekt.

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Ook verdediger Ron Rači speelt een belangrijke rol in het doorbreken van de linies. Vanaf de rechterkant van de opbouw zoekt hij met een diagonale, verticale pass naar Marin Šotiček, die zich als een van de twee aanvallende middenvelders in de halfspace aanbiedt.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

Naast het doorbreken van de linies beschikken de verdedigers van Hajduk Split ook over de kwaliteiten om de flanken met diagonale passes te bereiken. Zo laat Marešić zien dat hij met een lange bal Hrgović aan de linkerkant in de diepte kan bedienen. Daarmee kan Hajduk de tegenstander niet alleen door het centrum, maar ook via de zijkanten uit elkaar spelen en snel terreinwinst boeken.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

Ook Rači laat zien dat Hajduk Split de tegenstander met lange, diagonale passes over de breedte van het veld probeert te verrassen. Met een pass richting de rechterflank zoekt hij de snelheid van Sanyang, die zo in een één-tegen-éénsituatie kan worden gebracht.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

Šotiček verschilmaker in de kleine ruimtes

Een van de gevaarlijkste wapens van Hajduk Split is Šotiček, die vanaf de linkerflank naar binnen trekt en als een van de dubbele tienen tussen de linies opereert. Zijn vermogen om in kleine ruimtes tegenstanders uit te spelen en met snelle combinaties het verschil te maken, maakt hem een belangrijke schakel in het aanvalsspel van Gonzalo García. Voor Ajax is het zaak om Šotiček weinig tijd en ruimte te geven, want juist tussen de linies kan de aanvallende middenvelder voor problemen zorgen.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

Šotiček, die ver op eigen helft onderdruk wordt gezet, speelt zich met zijn kalmte en techniek onder twee spelers uit van Dinamo Zagreb en krijgt Hajduk aan het voetballen.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

Ook wanneer Šotiček ogenschijnlijk geen kant op kan, weet hij met zijn technische vaardigheden een oplossing te vinden. In de hoek staat hij onder druk en lijkt hij geïsoleerd, maar met een subtiele panna speelt hij zijn directe tegenstander van Dinamo Zagreb door de benen. Zo benut hij het minimale beetje ruimte dat hij krijgt om alsnog langs zijn tegenstander te komen. Het onderstreept zijn creativiteit en individuele klasse in kleine ruimtes, kwaliteiten waar Ajax alert op moet zijn.

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© SuperSport HNL

Explosieve directe Sanyang zorgt voor gevaar

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Ook Sanyang is een wapen in het aanvalsspel van Hajduk Split. De buitenspeler zoekt graag de één-tegen-één op en gebruikt zijn directe speelstijl en snelheid om zijn tegenstander te passeren. Dat levert niet alleen dreiging vanaf de flank op, maar stelt hem ook in staat om ploeggenoten in stelling te brengen. Zo weet Sanyang met een geslaagde individuele actie spits Michele Šego in scoringspositie te brengen.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

De individuele kwaliteiten van Sanyang komen ook naar voren wanneer hij met zijn snelheid en dribbelvermogen twee tegenstanders van Dinamo Zagreb weet te passeren. Met zijn directe speelstijl dwingt hij de defensie om in te grijpen en trekt hij meerdere verdedigers naar zich toe, waardoor er elders op het veld ruimte ontstaat. Voor Ajax is het daarom belangrijk om Sanyang niet te veel ruimte te geven om op snelheid te komen en hem in één-tegen-éénsituaties goed af te schermen.

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

© SuperSport HNL

Sanyang bekroont zijn sterke optreden met de winnende treffer tegen Dinamo Zagreb. Nadat hij de bal ontvangt van Šego, blijft hij kalm aan de rand van het strafschopgebied en schiet hij beheerst laag in de hoek: 2-1.

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Waar de kansen liggen voor Ajax

De verdedigers durven met verticale passes veel risico te nemen om spelers tussen de linies te bereiken. Dat is hun kracht, maar biedt ook mogelijkheden voor Ajax. Wanneer een pass wordt onderschept, kan Hajduk kwetsbaar zijn omdat meerdere spelers al voor de bal staan en de ruimtes achter de opbouw groot kunnen zijn. De sleutel voor Ajax ligt dus in het herkennen en bestraffen van zulke balverliezen.

De ruimte achter de backs

Hajduk zoekt met de backs en buitenspelers naar aanvallende posities. Vooral wanneer Hrgović hoog staat en Acapandić naar binnen schuift, kan de veldbezetting kwetsbaar worden bij balverlies. Ajax kan proberen snel de vrijgekomen ruimte aan de zijkant te benutten, voordat Hajduk zijn defensieve organisatie heeft hersteld.

Ook wil Hajduk de tegenstander onder druk zetten en rondom de bal drukte creëren. Als Ajax daar met snelle combinaties onderuit weet te spelen, kan er ruimte ontstaan om vooruit te voetballen. De Kroaten moeten dan omschakelen en hun defensieve organisatie herstellen. Hoe snel Ajax de vrijgekomen ruimte kan benutten, kan bepalend zijn.