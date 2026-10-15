heeft woensdagavond geen sterke indruk gemaakt in de wedstrijd tussen LASK Linz en Liverpool (3-6). De aanvoerder van The Reds kwam als invaller binnen de lijnen, maar kreeg juist in die fase van de wedstrijd meerdere doelpunten tegen.

Liverpool begon woensdag zonder Van Dijk in de basis uitstekend aan het duel met LASK Linz. Na vijftig minuten spelen stond de Engelse formatie al met 0-4 voor in Oostenrijk. Daarna werd er gewisseld en kwam onder anderen Van Dijk in de ploeg. Dat pakte niet goed uit. LASK Linz scoorde in het laatste halfuur nog drie keer.

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Onder anderen Van Dijk wordt door de Engelse media verantwoordelijk gehouden voor die mindere fase. The Express geeft de aanvoerder van Liverpool een 4. 'Liverpool kreeg de eerste tegengoal vlak nadat hij inviel en hij was ook te traag om doelpuntenmaker Robert Ljubicic af te stoppen. Hij had de verdediging daarna beter moeten organiseren toen LASK nog twee keer scoorde.'

Ook bij de BBC maakte Van Dijk geen sterke indruk. Hij kreeg een 5, het laagste cijfer van alle Liverpool-spelers die woensdag in Oostenrijk op het veld stonden.

Liverpool Echo geeft Van Dijk nog een 6, maar merkt wel op dat de Nederlander na afloop waarschijnlijk niet tevreden zal zijn geweest. 'Hij zal niet blij zijn dat Liverpool drie tegengoals kreeg toen hij de leiding had...'