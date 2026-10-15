Virgil van Dijk heeft woensdagavond geen sterke indruk gemaakt in de wedstrijd tussen LASK Linz en Liverpool (3-6). De aanvoerder van The Reds kwam als invaller binnen de lijnen, maar kreeg juist in die fase van de wedstrijd meerdere doelpunten tegen.
Liverpool begon woensdag zonder Van Dijk in de basis uitstekend aan het duel met LASK Linz. Na vijftig minuten spelen stond de Engelse formatie al met 0-4 voor in Oostenrijk. Daarna werd er gewisseld en kwam onder anderen Van Dijk in de ploeg. Dat pakte niet goed uit. LASK Linz scoorde in het laatste halfuur nog drie keer.
Onder anderen Van Dijk wordt door de Engelse media verantwoordelijk gehouden voor die mindere fase. The Express geeft de aanvoerder van Liverpool een 4. 'Liverpool kreeg de eerste tegengoal vlak nadat hij inviel en hij was ook te traag om doelpuntenmaker Robert Ljubicic af te stoppen. Hij had de verdediging daarna beter moeten organiseren toen LASK nog twee keer scoorde.'
Ook bij de BBC maakte Van Dijk geen sterke indruk. Hij kreeg een 5, het laagste cijfer van alle Liverpool-spelers die woensdag in Oostenrijk op het veld stonden.
Liverpool Echo geeft Van Dijk nog een 6, maar merkt wel op dat de Nederlander na afloop waarschijnlijk niet tevreden zal zijn geweest. 'Hij zal niet blij zijn dat Liverpool drie tegengoals kreeg toen hij de leiding had...'
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Virgil is NIET meer de verdediger van 2 seizoenen geleden of daarvoor. Het komt mij over als de volgevreten vedette en niet willen aanpassen dat zijn manier van verdedigen niet meer passend is. Helaas want het was zeer beslist een topper
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Virgil is NIET meer de verdediger van 2 seizoenen geleden of daarvoor. Het komt mij over als de volgevreten vedette en niet willen aanpassen dat zijn manier van verdedigen niet meer passend is. Helaas want het was zeer beslist een topper