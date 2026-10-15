Cesc Fàbregas is lovend over Feyenoord en wijst één uitblinker aan

Cesc Fàbregas geeft Feyenoord complimenten na de 3-2-nederlaag van zijn Como in De Kuip. De Spaanse trainer spreekt in de perskamer, in gesprek met onder anderen FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof, van een verdiende overwinning voor de Rotterdammers.

Fàbregas heeft na afloop van de wedstrijd weinig moeite om de vinger op de zere plek te leggen. "Zij waren beter dan wij. Niet de gehele wedstrijd, maar wel op de belangrijkste momenten. De kansen waren redelijk hetzelfde, maar zij speelden gestructureerder. Verdiend. Zij zijn dominant in hun competitie, wij zijn niet zó dominant in onze competitie. We deden afgelopen jaar iets heel bijzonders met veel jonge spelers, voor de eerste keer in onze geschiedenis. We blijven pushen. We hebben verloren, maar er zijn ook positieve dingen."

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens wijst Fàbregas op de individuele klasse waarover Feyenoord beschikt. "Natuurlijk hebben we goed kunnen meedoen. Maar in de tweede helft hadden we geen speler zoals Anis Hadj Moussa die de wedstrijd met individuele acties kan beslissen", zegt hij over de Algerijn, die bij vlagen niet te stoppen was in De Kuip.

De Spaanse trainer vindt het echter niet netjes om alleen Hadj Moussa individueel uit te lichten. "Ze haalden allemaal een erg hoog niveau vandaag en daar wil ik ze mee feliciteren", zegt hij tot slot over Feyenoord.

Bekijk hieronder het gesprek tussen FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof en Como-trainer Cesc Fàbregas.