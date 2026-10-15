Louis van Gaal (75) zegt na jarenlange twijfel tóch ja tegen televisieprogramma

Louis van Gaal (75) is komend seizoen te zien in het televisieprogramma Sterren op het Doek. Dat heeft Omroep MAX-directeur Jan Slagter woensdagavond bekendgemaakt in de talkshow Pauw & De Wit.

"Louis heeft ja gezegd. Hij heeft heel lang nee gezegd. Maar die zegt nu: ik doe het. Daar zijn we heel blij mee", zo laat Slagter woensdagavond weten op televisie. In Sterren op het Doek laten gasten zich portretteren door drie kunstenaars, terwijl zij ondertussen worden geïnterviewd. Aan het einde van de uitzending kiest de voormalig bondscoach welk schilderij hij het mooist vindt en bepaalt hij of hij dat doek mee naar huis neemt.

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De opnames voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels van start gegaan. De aflevering met Van Gaal staat gepland voor begin 2027. De presentatie van het programma is vanaf komend seizoen in handen van Carrie ten Napel, de dochter van voormalig voetbalcommentator Evert ten Napel. De voormalig sportverslaggeefster neemt het stokje over van Özcan Akyol, die niet langer betrokken is bij de productie van Omroep MAX.